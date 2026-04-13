Талия Минуллина провела встречу с представителями рекрутинговых агентств Индии

В Агентстве инвестиционного развития Татарстана прошла встреча с рекрутинговыми агентствами Индии. Обсудили вопросы привлечения кадров в Россию из других стран, программы, которые предлагают предприятия республики и инвестиционный климат региона.

«На уровне наших государств сложились теплые дружеские отношения. Татарстан поддерживает эту российско-индийскую повестку. Например, в прошлом году у нас впервые прошел форум TIME, куда приехали множество представителей бизнеса Индии. Мы даже специально основали Федерацию крикета, провели фестиваль индийского кино», – отметила глава АИР РТ Талия Минуллина.

Следующий такой форум пройдет 15-16 октября, тогда же состоятся дни индийской культуры в Казани.

Гостям из Индии рассказали о процедуре запроса предприятий и квоты для иностранных работников. Кроме того, представители особых зон «Алабуга» и «Иннополис» рассказали о том, какие у них созданы условия для зарубежных специалистов.

«Рекрутинг в Индии – очень востребованная тема. Важно, что между нашими странами уже выстроены дружественные отношения. Хотим продолжить это развитие и углубить его. Сегодня мы хотим свести рекрутинговые компании Индии с предприятиями Татарстана, чтобы вы могли привлечь новые кадры в республику», – добавил генеральный консул Индии в Казани Джейсундхар Д.