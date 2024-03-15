Талия Минуллина призвала «инвестировать в завтра», проголосовав на выборах

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина приняла участие в выборах Президента России. Свой выбор она сделала на избирательном участке №54 в Казани, сообщает пресс-служба АИР РТ.

Руководитель агентства, воспользовавшись профессиональной лексикой, призвала избирателей «инвестировать в завтра» — в свое будущее, будущее Татарстана и всей России.

«Ваш выбор — это не капля в море голосов, а важная часть общего мнения жителей нашей страны. Каждый избиратель в эти дни делает вклад в свое будущее, развитие своего дела, жизнь своих детей. Не упускайте этой возможности», — заметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ.

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Фото: пресс-служба АИР РТ