Талия Минуллина получила спецприз национальной премии «Лидеры инвестиционного развития»

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

Руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина получила специальный приз «За верность профессии» национальной премии «Лидеры инвестиционного развития — 2024». Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Она отмечена в номинации «Руководитель года». Награду ей вручил вице-премьер РФ Александр Новак.

Талия Минуллина возглавляет татарстанское агентство уже более 10 лет.

Также Татарстан был отмечен в других номинациях: ролик Зеленодольского района оказался в числе лучших видео об инвестиционной привлекательности муниципалитетов, а ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина признано одним из инвесторов года.

Церемония награждения состоялась в Москве, в национальном центре «Россия», в рамках мероприятия «100 вопросов о будущем России». Для участия поступило более 246 заявок из 64 регионов России. Лучших определили в 12 номинациях.