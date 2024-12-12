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Талия Минуллина получила спецприз национальной премии «Лидеры инвестиционного развития»
Руководитель АИР Татарстана Талия Минуллина получила специальный приз «За верность профессии» национальной премии «Лидеры инвестиционного развития — 2024». Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.
Она отмечена в номинации «Руководитель года». Награду ей вручил вице-премьер РФ Александр Новак.
Талия Минуллина возглавляет татарстанское агентство уже более 10 лет.
Также Татарстан был отмечен в других номинациях: ролик Зеленодольского района оказался в числе лучших видео об инвестиционной привлекательности муниципалитетов, а ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина признано одним из инвесторов года.
Церемония награждения состоялась в Москве, в национальном центре «Россия», в рамках мероприятия «100 вопросов о будущем России». Для участия поступило более 246 заявок из 64 регионов России. Лучших определили в 12 номинациях.
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