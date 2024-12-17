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Талия Минуллина ожидает рост инвестиций в основной капитал РТ за 2024 год
Татарстан по итогам этого года сможет показать рост инвестиций в основной капитал. Об этом сказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на заседании Клуба инвесторов Татарстана, которое проходит в Казани.
«За 9 месяцев этого года мы на 2% наросли по инвестициям в основной капитал в целом, а внебюджетные инвестиции за январь-сентябрь сохранились на уровне прошлого года», – сообщила глава АИР.
В текущей обстановке, учитывая уровень ключевой ставки, это хорошие показатели, считает Минуллина. Она подчеркнула, что по итогам года ожидается рост инвестиций в основной капитал республики.
По мнению руководителя АИР, в 2025 году будет тренд на замедление инвестиционных планов, поскольку вложений из-за рубежа будет меньше, а темпы роста российской экономики, вероятно, снизятся.
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