Талия Минуллина ожидает рост инвестиций в основной капитал РТ за 2024 год

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан по итогам этого года сможет показать рост инвестиций в основной капитал. Об этом сказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на заседании Клуба инвесторов Татарстана, которое проходит в Казани.

«За 9 месяцев этого года мы на 2% наросли по инвестициям в основной капитал в целом, а внебюджетные инвестиции за январь-сентябрь сохранились на уровне прошлого года», – сообщила глава АИР.

В текущей обстановке, учитывая уровень ключевой ставки, это хорошие показатели, считает Минуллина. Она подчеркнула, что по итогам года ожидается рост инвестиций в основной капитал республики.

По мнению руководителя АИР, в 2025 году будет тренд на замедление инвестиционных планов, поскольку вложений из-за рубежа будет меньше, а темпы роста российской экономики, вероятно, снизятся.