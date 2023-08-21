Глава АИР объяснила, как извлечь доход из заброшенных строений в Татарстане

В настоящее время на территории Татарстана насчитывается более 1100 объектов недвижимости общей площадью 440 тыс. кв метров, которые никак не используются. Эти строения закреплены за госучреждениями, находящимися в республиканской и муниципальной собственности.

Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев на итоговой коллегии министерства за полугодие в Казани.

«Мы их разделяем на четыре блока. Списки направляются в Минстрой Татарстана для анализа возможности проведения реконструкции и капремонта, завершения строительства. Периодически на совещаниях рассматриваем вопросы вовлечения строений в оборот путем привлечения инвесторов», – сказал он.

Кроме того, согласно данным на 2022 год, в Татарстане задекларировано около 100 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина заметила, что количество неиспользованных объектов недвижимости в регионе растет.

«Они же сами в оборот не вовлекутся, они находятся в таком плачевном состоянии, что их взять в оборот невозможно. Возможно, внутри Татарстана нужно проработать программу и распределить их на какие-то группы», – предложила она, говоря о заброшенных строениях.

К примеру, в одну группу бы вошли менее обветшалые постройки, которые еще можно вовлечь в хозяйственный оборот. В другую – объекты, по которым будет запланирован ремонт и реконструкция по определенным годам. В следующую группу можно было бы включить обветшалые здания, которые пойдут под снос, чтобы использовать земли, которые они занимают.

«Это хорошая, потенциально доходная часть, которую мы не используем», – подчеркнула Минуллина.

Члены коллегии Минземимущества Татарстана это предложение поддержали.

«Вопрос требует более детального рассмотрения и анализа, ведь есть непривлекательные территории. Возможно, мы вложимся, отремонтируем, а инвестору объект будет неинтересен», – ответил представитель Минземимущества РТ.

Один из участников коллегии заметил, что часть обветшалых объектов представляет серьезную опасность для детей.

На встрече также обсуждались такие вопросы, как поступления в бюджет Татарстана от управления госимуществом, ход реализации программы «Национальная система пространственных данных» и изменения в законодательстве.