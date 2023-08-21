Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Глава АИР объяснила, как извлечь доход из заброшенных строений в Татарстане
В настоящее время на территории Татарстана насчитывается более 1100 объектов недвижимости общей площадью 440 тыс. кв метров, которые никак не используются. Эти строения закреплены за госучреждениями, находящимися в республиканской и муниципальной собственности.
Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев на итоговой коллегии министерства за полугодие в Казани.
«Мы их разделяем на четыре блока. Списки направляются в Минстрой Татарстана для анализа возможности проведения реконструкции и капремонта, завершения строительства. Периодически на совещаниях рассматриваем вопросы вовлечения строений в оборот путем привлечения инвесторов», – сказал он.
Кроме того, согласно данным на 2022 год, в Татарстане задекларировано около 100 тыс. га неиспользуемых земель сельхозназначения. Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина заметила, что количество неиспользованных объектов недвижимости в регионе растет.
«Они же сами в оборот не вовлекутся, они находятся в таком плачевном состоянии, что их взять в оборот невозможно. Возможно, внутри Татарстана нужно проработать программу и распределить их на какие-то группы», – предложила она, говоря о заброшенных строениях.
К примеру, в одну группу бы вошли менее обветшалые постройки, которые еще можно вовлечь в хозяйственный оборот. В другую – объекты, по которым будет запланирован ремонт и реконструкция по определенным годам. В следующую группу можно было бы включить обветшалые здания, которые пойдут под снос, чтобы использовать земли, которые они занимают.
«Это хорошая, потенциально доходная часть, которую мы не используем», – подчеркнула Минуллина.
Члены коллегии Минземимущества Татарстана это предложение поддержали.
«Вопрос требует более детального рассмотрения и анализа, ведь есть непривлекательные территории. Возможно, мы вложимся, отремонтируем, а инвестору объект будет неинтересен», – ответил представитель Минземимущества РТ.
Один из участников коллегии заметил, что часть обветшалых объектов представляет серьезную опасность для детей.
На встрече также обсуждались такие вопросы, как поступления в бюджет Татарстана от управления госимуществом, ход реализации программы «Национальная система пространственных данных» и изменения в законодательстве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»