Талия Минуллина обозначила основные проблемы в правовой сфере для китайских инвесторов

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина обозначила основные проблемы в правовой сфере во внешнеэкономической деятельности России и Китая. Об этом она рассказала сегодня на сессии III Международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Первое – это низкий уровень информированности в целом о правовом поле России. Сегодня китайцы задают нам такого рода вопросы. Например, могут ли они приобрести земельный участок в собственность, на каких условиях? Предоставляется ли определенный статус либо гражданство РФ за определенный объем инвестиций?» – сообщила глава АИР.

Кроме того, по словам Минуллиной, китайские инвесторы хотят получить государственные гарантии. «У нас есть механизмы, федеральные, достаточно интересные условия, на которых эти гарантии можно получить. Да, может быть, не так легко это сделать, но возможно», – подчеркнула она.

Руководитель Агентства инвестиционного развития добавила, что еще одна проблема связана с долгосрочным планированием бюджетных обязательств.

«У нас бюджет принимается на три года. На пять, десять, 15 лет, как китайцы просят, прогарантировать фактически не можем. Можно взять на себя такие риски, но насколько мы сможем потом выполнить эти обязательства? А китайские инвесторы этого ждут», – заявила она.

Минуллина заметила, что китайских бизнесменов также интересует, на каких площадках они могут работать в России и на каких условиях и в каком правовом поле.

«Все это для китайской стороны очень разрозненно. Если зайти на китайский инвестиционный портал, то там все в четких схемах изображено. Они все механизмы пошагово прописали для наших инвесторов», – сказала она.

Глава АИР предложила выработать решения или инициативы, которые помогут повысить эффективность работы китайских предпринимателей в России.

«Дело даже не в том, чтобы сейчас как-то менять существующий закон. Но хотя бы в том поле, в котором мы сегодня находимся, научиться эффективно работать», – уточнила она.

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона заверил, что готов выступить с необходимыми инициативами по изменению законодательства.

«У нас очень хорошая перспектива построения дальнейших отношений и совместного инвестирования, развития торговых связей. Комитет по экономической политике настроен на то, чтобы снять препоны, которые есть в нашем взаимодействии, в том числе законодательные, инициировать какие-либо нормативно-правовые акты либо изменения в региональной сфере там, где это необходимо для того, чтобы росло наше взаимодействие, торговая, инвестиционная деятельность», – подчеркнул он.