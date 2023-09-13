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Талия Минуллина о российско-китайском форуме: «Мы не ожидали такого большого интереса»
Первый российско-китайский форум посетили более 7 тыс. человек из России и Китая. Что вызвало наибольший интерес у участников, почему форум должен был взбодрить российских предпринимателей и что от него ждут в следующем году рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».
Особое внимание – станкостроению, предпринимательству и медицине будущего
Первый российско-китайский форум «РОСТКИ», который прошел в Казани 7-8 сентября, посетили более 7 тыс. человек, хотя изначально ожидалось порядка 3 тыс. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.
«Мы не ожидали такого большого интереса с первого года, но это хороший показатель, значит, мы делаем все правильно. В форуме поучаствовали представители 58 субъектов России и 19 провинций Китайской Народной Республики. К нам приехали около одной тысячи официальных делегатов и порядка тысячи студентов из Китая», – пояснила спикер.
В рамках форума прошли 44 деловые сессии. Особенный интерес у делегатов вызвали темы станкостроения, межпарламентского сотрудничества, выхода малого и среднего бизнеса на рынок Китая, медицины будущего и стратегического и территориального планирования.
«Также большим успехом пользовалась сессия, посвященная культуре татарского народа, лекцию на эту тему прочитала лично министр культуры РТ Ирада Аюпова. Зал был переполнен. Кроме того, много внимания привлекла лекция о деловом этикете и ведении переговоров в Китае», – отметила Талия Минуллина.
На площадке форума было подписано 21 соглашение по разным направлениям, среди которых образование, предпринимательство, инвестиции и многие другие, заявила глава АИР РТ.
«У нас прошли очень плодотворные переговоры по инвестициям. Компания из Шэньчжэня заинтересована в производстве полупроводников в Татарстане, две компании из Шаньдуня – промышленного оборудования, еще одна автомобильная компания хочет построить сервисный центр. Есть большой интерес к лазерному оборудованию, производству дронов и многим другим направлениям», – заключила она.
«Надо учиться работать с китайскими компаниями»
Брать пример с китайских коллег посоветовал российским предпринимателям Председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев. По его мнению, форум стал важной площадкой для налаживания бизнес-контактов.
«Надо учиться работать с китайскими компаниями. Это совершенно другой подход, наши пока не готовы. Необходимо иметь инвестиционные программы, направленные на получение взаимной прибыли. Хочу отметить активность китайской стороны и пассивность российских предпринимателей. АИР Татарстана провел большую работу, чтобы взбодрить российский бизнес. Форум был полезен, но предстоит еще много работы», – заявил Агеев.
Он подчеркнул, что очень важно перенять опыт Китая по многим направлениям. Однако в последние годы процессу обмена практиками и налаживания взаимодействия мешали разные факторы. В частности, КНР в последние несколько лет был закрыт «по всем направлениям», однако сейчас улучшается ситуация как с логистикой, так и визовой поддержкой.
«Нам необходим прямой авиарейс из Татарстана в Китай. Думаю, форум «РОСТКИ» сможет подтолкнуть и этот вопрос», – заключил Шамиль Агеев.
«Форум “РОСТКИ” заложил прочную основу для взаимодействия регионов России и провинций Китая»
Форум «РОСТКИ» показал решимость двух стран в укреплении и развитии сотрудничества, отметил в беседе с журналистами генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.
«Форум „РОСТКИ“ заложил прочную основу для дальнейшего взаимодействия регионов России с Китаем. Успешное проведение мероприятия еще раз продемонстрировало решимость и уверенность двух держав в укреплении взаимовыгодного сотрудничества», – отметил спикер.
Он подчеркнул, что на форуме в Казани представители обеих стран выразили твердое желание раскрыть потенциал сотрудничества и повысить его качество.
Кроме того, «РОСТКИ» может стать одной из базовых платформ для взаимодействия. Сян Бо выразил надежду, что в следующем году российско-китайский форум пройдет еще более успешно и плодотворно.
В следующем году, по предложению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, российско-китайский форум пройдет в Казани в ноябре. Организаторы будут настаивать на присутствии посла КРН в России. Чжан Ханьхуэй планировал поучаствовать и в этом году, однако не смог в связи с плотным графиком, подчеркнула Талия Миннулина.
«На следующий год мы будем настаивать на присутствии посла КНР в России на нашем мероприятии в ежегодном формате. В этом году не получилось, несмотря на то, что он был заинтересован», – добавила она.
«Внешнеторговый оборот Татарстана и Китая вырос в два раза за последние полгода»
Коснулись и темы развития отношений между Татарстаном и Китаем в последние годы. По данным Минпромторга РТ, за последние полгода наблюдается серьезный скачок в объеме внешнеторгового оборота.
«За последние пять лет внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем вырос в три раза. И только за первые шесть месяцев этого года мы достигли показателя прошлого года. Мы находимся на правильном пути», – считает заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.
Он подчеркнул, что Татарстан часто принимает у себя как представителей государственной власти, так и деловых кругов Китайской Народной Республики, в том числе руководителей ведущих предприятий.
«Количество студентов из Китая в татарстанских вузах достигнет 2 тыс. человек»
Также обсудили взаимодействие в системе образования. По словам проректора по внешним связям КФУ Тимирхана Алишева, в этом году всплеск интереса китайских абитуриентов к обучению в вузах республики.
«Мы можем подвести итоги приемной кампании этого года. Наблюдается рост количества ребят из Китая примерно на 30%. Думаем, что в этом году количество китайских студентов в вузах Татарстана превысит 2 тыс. человек», — рассказал он.
Алишев добавил, что в этом году на базе трех школ в Китае будут открыты подготовительные курсы для школьников, где они смогут изучать русский язык и предмет, который им нужно будет сдавать для поступления в КФУ.
Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
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