Талия Минуллина о российско-китайском форуме: «Мы не ожидали такого большого интереса»

Первый российско-китайский форум «РОСТКИ» посетили более 7 тыс. человек

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Особое внимание – станкостроению, предпринимательству и медицине будущего

Первый российско-китайский форум «РОСТКИ», который прошел в Казани 7-8 сентября, посетили более 7 тыс. человек, хотя изначально ожидалось порядка 3 тыс. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Мы не ожидали такого большого интереса с первого года, но это хороший показатель, значит, мы делаем все правильно. В форуме поучаствовали представители 58 субъектов России и 19 провинций Китайской Народной Республики. К нам приехали около одной тысячи официальных делегатов и порядка тысячи студентов из Китая», – пояснила спикер.

В рамках форума прошли 44 деловые сессии. Особенный интерес у делегатов вызвали темы станкостроения, межпарламентского сотрудничества, выхода малого и среднего бизнеса на рынок Китая, медицины будущего и стратегического и территориального планирования.

Талия Минуллина: «Мы не ожидали такого большого интереса с первого года, но это хороший показатель, значит, мы делаем все правильно» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Также большим успехом пользовалась сессия, посвященная культуре татарского народа, лекцию на эту тему прочитала лично министр культуры РТ Ирада Аюпова. Зал был переполнен. Кроме того, много внимания привлекла лекция о деловом этикете и ведении переговоров в Китае», – отметила Талия Минуллина.

На площадке форума было подписано 21 соглашение по разным направлениям, среди которых образование, предпринимательство, инвестиции и многие другие, заявила глава АИР РТ.

«У нас прошли очень плодотворные переговоры по инвестициям. Компания из Шэньчжэня заинтересована в производстве полупроводников в Татарстане, две компании из Шаньдуня – промышленного оборудования, еще одна автомобильная компания хочет построить сервисный центр. Есть большой интерес к лазерному оборудованию, производству дронов и многим другим направлениям», – заключила она.

«Надо учиться работать с китайскими компаниями»

Брать пример с китайских коллег посоветовал российским предпринимателям Председатель Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев. По его мнению, форум стал важной площадкой для налаживания бизнес-контактов.

«Надо учиться работать с китайскими компаниями. Это совершенно другой подход, наши пока не готовы. Необходимо иметь инвестиционные программы, направленные на получение взаимной прибыли. Хочу отметить активность китайской стороны и пассивность российских предпринимателей. АИР Татарстана провел большую работу, чтобы взбодрить российский бизнес. Форум был полезен, но предстоит еще много работы», – заявил Агеев.

По мнению Шамиля Агеева, форум стал важной площадкой для налаживания бизнес-контактов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что очень важно перенять опыт Китая по многим направлениям. Однако в последние годы процессу обмена практиками и налаживания взаимодействия мешали разные факторы. В частности, КНР в последние несколько лет был закрыт «по всем направлениям», однако сейчас улучшается ситуация как с логистикой, так и визовой поддержкой.

«Нам необходим прямой авиарейс из Татарстана в Китай. Думаю, форум «РОСТКИ» сможет подтолкнуть и этот вопрос», – заключил Шамиль Агеев.

«Форум “РОСТКИ” заложил прочную основу для взаимодействия регионов России и провинций Китая»

Форум «РОСТКИ» показал решимость двух стран в укреплении и развитии сотрудничества, отметил в беседе с журналистами генеральный консул КНР в Казани Сян Бо.

«Форум „РОСТКИ“ заложил прочную основу для дальнейшего взаимодействия регионов России с Китаем. Успешное проведение мероприятия еще раз продемонстрировало решимость и уверенность двух держав в укреплении взаимовыгодного сотрудничества», – отметил спикер.

Сян Бо отметил, что форум «РОСТКИ» показал решимость двух стран в укреплении и развитии сотрудничества Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что на форуме в Казани представители обеих стран выразили твердое желание раскрыть потенциал сотрудничества и повысить его качество.

Кроме того, «РОСТКИ» может стать одной из базовых платформ для взаимодействия. Сян Бо выразил надежду, что в следующем году российско-китайский форум пройдет еще более успешно и плодотворно.

В следующем году, по предложению Раиса Татарстана Рустама Минниханова, российско-китайский форум пройдет в Казани в ноябре. Организаторы будут настаивать на присутствии посла КРН в России. Чжан Ханьхуэй планировал поучаствовать и в этом году, однако не смог в связи с плотным графиком, подчеркнула Талия Миннулина.

«На следующий год мы будем настаивать на присутствии посла КНР в России на нашем мероприятии в ежегодном формате. В этом году не получилось, несмотря на то, что он был заинтересован», – добавила она.

«Внешнеторговый оборот Татарстана и Китая вырос в два раза за последние полгода»

Коснулись и темы развития отношений между Татарстаном и Китаем в последние годы. По данным Минпромторга РТ, за последние полгода наблюдается серьезный скачок в объеме внешнеторгового оборота.

Родион Карпов подчеркнул, что Татарстан часто принимает у себя как представителей государственной власти, так и деловых кругов КНР Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«За последние пять лет внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем вырос в три раза. И только за первые шесть месяцев этого года мы достигли показателя прошлого года. Мы находимся на правильном пути», – считает заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Он подчеркнул, что Татарстан часто принимает у себя как представителей государственной власти, так и деловых кругов Китайской Народной Республики, в том числе руководителей ведущих предприятий.

Тимирхан Алишев отметил в этом году всплеск интереса китайских абитуриентов к обучению в вузах республики Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Количество студентов из Китая в татарстанских вузах достигнет 2 тыс. человек»

Также обсудили взаимодействие в системе образования. По словам проректора по внешним связям КФУ Тимирхана Алишева, в этом году всплеск интереса китайских абитуриентов к обучению в вузах республики.

«Мы можем подвести итоги приемной кампании этого года. Наблюдается рост количества ребят из Китая примерно на 30%. Думаем, что в этом году количество китайских студентов в вузах Татарстана превысит 2 тыс. человек», — рассказал он.

Алишев добавил, что в этом году на базе трех школ в Китае будут открыты подготовительные курсы для школьников, где они смогут изучать русский язык и предмет, который им нужно будет сдавать для поступления в КФУ.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»