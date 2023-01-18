Талия Минуллина назвала районы с лучшими и худшими показателями по привлечению инвестиций

В Татарстане некоторые районы сумели за девять месяцев выполнить годовой план по привлечению частных инвестиций, но есть территории, где работа с инвесторами пока ведется недостаточно эффективно. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннуллина на итоговом заседании коллегии ведомства.

«В 2022 году Татарстан сохранил второе место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, но по объему поступивших инвестиций за девять месяцев 2022 года мы занимаем шестое место в стране. У нас есть резервы в части выполнения республиканских показателей муниципальными образованиями», — отметила Минуллина.

По ее словам, годовой план по привлечению частных инвестиций досрочно выполнили 11 районов. Это в том числе Альметьевский, Лаишевский, Лениногорский, Мензелинский и Сабинский районы.

Вместе с тем Миннуллина констатировала, что в Татарстане отмечено восемь районов со слабой инвестиционной активностью на местах. Среди них — Чистопольский, Алексеевский, Спасский, Апастовский, Буинский и Агрызский.

«Это, честно говоря, не федеральные льготы, не готовые площадки. Это только люди на местах. За нас с вами эту работу никто не сделает. Если на месте инвестиционная команда хорошая — тогда работа с инвесторами выстроена. Привлечь инвестора — одно дело, его нужно удержать, довести до ввода объекта в эксплуатацию, а потом — до реинвестирования», — пояснила она.

В связи с этим Минуллина предложила обучать сотрудников муниципалитетов работе по инвестиционному направлению.

В Казани сегодня прошло итоговое заседание коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана, посвященное итогам 2022 года и задачам на текущий год. В работе коллегии приняли участие первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин и вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов, а также министры, депутаты, инвесторы.