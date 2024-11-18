Талия Минуллина назвала основные проблемы развития инвесторов

Основные проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы, – это высокая банковская ставка и дефицит рабочих. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Самая главная проблема, которая сейчас есть у инвесторов, – повышенная банковская ставка. При такой ставке легче вклад сделать и сидеть ждать. А мы им говорим про инвестиционное развитие», – заявила глава АИР.

Еще одна проблема, по ее словам, связана с дефицитом специалистов. «У нас безработица – менее 1%. У нас экономический рост слишком стремительный для нашего рынка труда. Мы себя в ближайшее время обеспечить кадрами уже не сможем, тем более новых инвесторов. Потому что каждый новый инвестор меня спрашивает: “Где я при такой безработице найду людей?”» – сказала Минуллина.

Она добавила, что в республике также есть проблема с маятниковой миграцией и ограничением по квотам для обучения иностранцев. Нет программы строительства общежитий или арендного жилья для специалистов.

По мнению руководителя агентства, необходимо принять республиканскую программу, чтобы решить вопрос с дефицитом рабочих. Такая программа должна быть направлена на предотвращение оттока населения, вовлечение в экономику новых возрастных категорий, например пенсионеров. Кроме того, она позволит развивать инклюзивное образование и создавать условия для работы людей с ОВЗ, разрабатывать образовательные программы по переквалификации и программы по уходу за младенцами.

Председатель комитета Рягат Хусаинов убежден, что для повышения инвестиционной активности необходимо «максимально использовать существующие механизмы поддержки инвестиций и совершенствовать инфраструктуру господдержки». «Нужно продолжать совершенствовать законодательство в сфере капитальных вложений. Необходимо расширить спектр грантовых мер поддержки на развитие высоких технологий и научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», – подчеркнул он.

Депутат Марат Галеев согласился с тем, что законодательство в сфере инвестиций требует дальнейшей работы по совершенствованию. «По вопросу государственно-частного партнерства необходимо разработать законодательные предложения. Требуется также корректировка федеральных законов и соответственно принятие наших новых законов», – отметил он.

По словам депутата Артура Абдульзянова, важно повышать компетенцию глав районов по привлечению инвестиций и презентовать возможности муниципалитетов Татарстана по всей России.

«Главы районов ожидают, что сделают многое за них. Поэтому получается дорога с односторонним движением. Все ложится на плечи АИР. Нужно повышать квалификацию глав районов, проводить промоушен по всей стране. Сейчас это никто не делает», – резюмировал он.