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Экономика 18 декабря 2024 08:00

Талия Минуллина назвала два главных вызова для инвесторов в 2024 году

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Талия Минуллина назвала два главных вызова для инвесторов в 2024 году
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Глава АИР Татарстана Талия Минуллина рассказала «Татар-информу» о двух главных сложностях в уходящем году.

«Год прошел отлично, но он был сложный. Рынок труда и валютные операции – два самых сложных вопроса, которые сейчас есть. Не уверена, что будет проще», – сказала Минуллина.

Накануне прошло заключительное заседание Клуба инвесторов в этом году. На нем глава Агентства инвестразвития спрогнозировала тренд на замедление инвестиционных планов, поскольку вложений из-за рубежа будет меньше, а темпы роста российской экономики, вероятно, снизятся.

#Талия Минуллина #инвестиции
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