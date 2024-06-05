Талия Минуллина назначена заместителем председателя правления НААИР

Талия Минуллина

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня в Санкт-Петербурге на заседании правления Национальной ассоциации агентств инвестиционного развития руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина была назначена заместителем председателя правления НААИР. До этого момента она входила в его состав в качестве куратора экспертной площадки НААИР Global, отвечая за международную повестку, сообщает пресс-служба АИР РТ.

«Татарстан за последние годы, благодаря своей активности на крупных инвестиционных площадках и работе по организации международных форумов, накопил солидную коллекцию лучших практик различных стран мира по привлечению инвестиций. Но мы не просто транслируем эти знания, но и адаптируем для экономики России. Это позволяет Татарстану задавать новые тренды в сфере инвестиций. Сегодня мы готовы с удовольствием делиться своим опытом и масштабировать лучшее на все регионы нашей страны», — подчеркнула Талия Минуллина.

Фото: пресс-служба АИР РТ

Уже в новом статусе она выступила перед коллегами с планами по развитию ассоциации на второе полугодие 2024 года. Она предложила следующие новации:

— коллаборации с деловыми объединениями,

— цифровой банк данных уникальных практик регионов в формате видеоблогов,

— более плотное взаимодействие с законодательной властью,

— поощрение новаторского подхода к работе с инвесторами.

Помимо этого, Талия Минуллина представила буклет «Инвестиционные проекты регионов России», содержащий готовые предложения для инвесторов в различных секторах экономики.

Фото: пресс-служба АИР РТ

Затем руководитель Агентства инвестиционного развития РТ раскрыла планы работы в рамках экспертной площадки НААИР.Global, которую она курирует. Основными направлениями определены участие членов ассоциации в международных форумах, налаживание контактов с иностранными коллегами, анализ деятельности иностранных агентств и организация стажировок. Планируется также отработать инвестиционную повестку со странами БРИКС в рамках форума, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Некоммерческая организация «Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития» была создана в 2006 году для объединения усилий региональных институтов развития (агентств инвестиций и корпораций развития), направленных на создание условий, способствующих повышению инвестиционной привлекательности и притоку инвестиций в регионы.