Талия Минуллина: На форуме «100% Татарстан» среди зрителей разыграют ценные призы

На онлайн-форуме «100% Татарстан» среди зрителей разыграют ценные призы от партнеров мероприятия. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Среди призов будут холодильники, телевизоры, стиральные машины, а также полезные подарки для дома: обогреватели, строительные инструменты и сертификаты в различные магазины», — заявила она.

Минуллина отметила, что для участия в розыгрыше призов зрителям необходимо зарегистрироваться на сайте форума. «Регистрация необходима, чтобы мы могли их (призы — прим. Т-и) передать победителям», — пояснила спикер.

Форум «100% Татарстан» пройдет с 6 по 7 октября. В этом году темой мероприятия станет строительство и благоустройство территорий. Проект позволит экспертам и зрителям в формате диалога обсудить ряд актуальных тем.