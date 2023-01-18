Талия Минуллина: Иностранные заводы выполняют план по инвестициям после смены хозяев

Татарстанские заводы, ранее принадлежавшие компаниям из стран Европейского Союза и США, успешно работают и вкладывают средства в развитие производств. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Миннуллина на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Ушедший год ознаменован серьезными инвестиционными переменами, они связаны со сменой игроков на рынке. Это торговые, производственные компании. Главные сложности предпринимателей, которые реализуют проекты, связаны с зависимостью от иностранного оборудования и технологий. Это привело к пересмотру технологических процессов, экстренной замене поставщиков, параллельному импорту. С другой стороны — появилась возможность занять новые ниши на рынке, в том числе путем покупки действующих бизнесов», — заявила Минуллина.

Она уточнила, что в 2022 году российские владельцы появились у финских Huhtamaki и YIT, американских McDonald’s и Ford, французских Schneider Electric и Societe Generale.

«При этом все компании с новыми владельцами в Республике Татарстан не только активно работают, но и планируют реализовать инвестиционные проекты. Действующие инвесторы Татарстана в 2022 году также продолжали докапитализацию проектов. Например, компания Haier, Drylock Technologies, Hayat Kimya», — подчеркнула Минуллина.

В Казани сегодня прошло итоговое заседание коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана, посвященное итогам 2022 года и задачам на текущий год. В работе коллегии приняли участие первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин и вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов, а также министры, депутаты, инвесторы.