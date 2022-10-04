Онлайн-форум «100% Татарстан» пройдет на трех языках

Ежегодный онлайн-форум «100% Татарстан», посвященный в этом году вопросам строительства и развитию территорий, пройдет на трех языках: русском, татарском и английском. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Форум идет на трех языках: татарском, русском и английском. На всех сессиях в прямом эфире будет осуществляться синхронный перевод», — заметила Минуллина.

По словам главы АИР РТ, в этом году на форуме запланировано 80 различных онлайн-сессий по вопросам, связанным со строительством, развитием и планировкой территорий, а также с жилищно-коммунальным хозяйством.

«У нас 80 единиц разных онлайн-мероприятий, сессий, дискуссий и всевозможных экскурсий, посвященных возрождению старого фонда, освоению новых территорий, городскому планированию, промышленному строительству, ЖКХ и многим другим вопросам строительной области», — рассказала Минуллина.

Помимо этого, среди зрителей разыграют ценные призы от партнеров мероприятия, включая холодильники, телевизоры и стиральные машины, а также обогреватели, строительные инструменты и сертификаты в различные магазины.

Кроме того, зрители смогут оценить результаты работы фестиваля-движения «Том Сойер фест» на онлайн-экскурсии по отреставрированным домам, добавила помощник Президента Татарстана Олеся Балтусова.

«Мы сделали небольшую экскурсию по отремонтированным нами домам в рамках „Том Сойер феста”. Кроме того, мы расскажем о практиках городского планирования, городской планировки и застройки, а также об общественных проектах», — пояснила Балтусова.

Первый заместитель министра строительства архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексей Фролов в свою очередь отметил, что форум будет проходить совместно со II Международным строительным чемпионатом. Запланированные в рамках чемпионата сессии и дискуссии также окажутся доступны зрителям форума.

Форум «100% Татарстан» пройдет с 6 по 7 октября. В этом году темой события станет строительство и благоустройство территорий. Проект позволит экспертам и зрителям обсудить разнообразные актуальные вопросы в формате диалога.