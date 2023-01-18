Талия Минуллина доложила о росте инвестиций в экономику Татарстана до 850 млрд рублей

Инвестиции в основной капитал Татарстана в 2022 году показали рост, несмотря на санкции западных стран и усложнение логистических цепочек. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Миннуллина на итоговом заседании коллегии ведомства.

«За девять месяцев 2022 года рост инвестиций в основной капитал в России составил 5,9%, а в Татарстане — 6%. Прогноз по республике на 2022 год по данному показателю в абсолютном выражении — более чем 850 млрд рублей. Это не только большие цифры, но и кропотливая работа с инвесторами», — заметила Минуллина.

По ее словам, инвестиции в основной капитал в Татарстане без учета бюджетных средств всех уровней за девять месяцев 2022 года составили 451 млрд рублей, годовая прогнозная оценка — более чем 700 млрд рублей.

«Это основной показатель нашего агентства, то, что мы должны выполнять по госзаданию. Этих показателей мы достигли», — подчеркнула Минуллина.

В Казани сегодня прошла коллегия Агентства инвестиционного развития Татарстана, посвященная итогам 2022 года и задачам на текущий год. В ее работе приняли участие первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин и вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов, а также министры, депутаты, инвесторы.