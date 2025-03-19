Талия Минуллина: Через семейный бизнес мы можем вырастить мировые компании

Талия Минуллина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В мире много примеров, когда семейные предприятия становились крупными мировыми брендами. Через законодательную поддержку можно вырастить такие и в России. Таким мнением на выездном заседании Всероссийского Семейного совета в Казани поделилась глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Пример этих предприятий говорит о том, что начав работу с семейным бизнесом на законодательном уровне, мы можем вырастить крупные мировые компании, основанные на семейных историях. В разных странах существуют меры поддержки для таких предпринимателей. Где-то это – сниженный налог на имущество, где-то – поддержка в сфере инноваций и экспорта, где-то – финансирование и консультирование. Это все работает», – пояснила глава АИР Татарстана.

Среди преимуществ семейного бизнеса Минуллина отметила выгоду для сразу нескольких поколений одной семьи, гибкость в управлении, доверие и единство и личная мотивация. А самыми популярными направлениями в мире стали розничная торговля, сельское хозяйство и продовольствие, текстиль, гостиничный и ресторанный бизнес, финансовые и страховые услуги и недвижимость.