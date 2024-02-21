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Талия Минуллина: Благодаря Играм будущего многие люди посетили Татарстан впервые
Благодаря Играм будущего многие люди посетили Татарстан впервые. Об этом рассказала «Татар-информу» руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина в «Казань Экспо», где пройдёт церемония открытия Международного мультиспортивного турнира.
«У меня были ожидания, что приедут наши старые друзья со всего мира. Приехало много новых людей. Я думаю, это тоже большие плюсы для республики», — заявила собеседница информагентства.
Минуллина подчеркнула, что Игры будущего — это продвижение Татарстана на международной арене, поскольку в турнире принимают участие более ста стран.
«Это инновационный концепт, в который одномоментно включилось сто стран. Это говорит о том, что попали в точку с этим концептом. Нас покажут по всем международным каналам, как это может не радовать. К нам приехало большое количество делегаций. Мы с раннего утра уже который день находимся в переговорах», — отметила она.
По мнению руководителя агентства, сейчас важно, чтобы «эта инициатива была поддержана», и следущая страна проведения мероприятия собрала еще большее количество государств, чем Россия.
«Соответственно, это инновационное сообщество будет масштабироваться, расти, становиться сильнее. И во взаимовыгодных условиях технологическое развитие может продвигаться за счет таких инициатив», — заключила Минуллина.
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