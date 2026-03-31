Талисман «Салавата Юлаева» не пустили на арену «Автомобилиста» в Екатеринбурге

Маскот уфимского «Салавата Юлаева», куница Юлай, не сможет присутствовать на пятом матче серии Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Об этом сообщил специалист по работе с болельщиками уфимской команды Эмиль Нафиков в своем Telegram-канале.

По словам Нафикова, талисман прибыл в Екатеринбург своим ходом, чтобы поддержать команду. Изначально ему устно разрешили находиться в гостевом секторе, но для этого требовалось официальное разрешение хозяев. Обычно клубы легко согласовывают такие вопросы, однако на этот раз «Автомобилист» ответил отказом, посчитав это нецелесообразным.

«Юлай уже в Екатеринбурге, в костюме или без, он все равно поддержит команду», – написал Нафиков.

Пятый матч серии между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» состоится сегодня, 31 марта, в Екатеринбурге.