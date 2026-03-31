На главную ТИ-Спорт 31 марта 2026 15:21

Талисман «Салавата Юлаева» не пустили на арену «Автомобилиста» в Екатеринбурге

Талисман «Салавата Юлаева» не пустили на арену «Автомобилиста» в Екатеринбурге
Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Маскот уфимского «Салавата Юлаева», куница Юлай, не сможет присутствовать на пятом матче серии Кубка Гагарина между «Салаватом Юлаевым» и «Автомобилистом». Об этом сообщил специалист по работе с болельщиками уфимской команды Эмиль Нафиков в своем Telegram-канале.

По словам Нафикова, талисман прибыл в Екатеринбург своим ходом, чтобы поддержать команду. Изначально ему устно разрешили находиться в гостевом секторе, но для этого требовалось официальное разрешение хозяев. Обычно клубы легко согласовывают такие вопросы, однако на этот раз «Автомобилист» ответил отказом, посчитав это нецелесообразным.

«Юлай уже в Екатеринбурге, в костюме или без, он все равно поддержит команду», – написал Нафиков.

Пятый матч серии между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» состоится сегодня, 31 марта, в Екатеринбурге.

#плей-офф КХЛ #кубок гагарина #хк салават юлаев #хк автомобилист
В Лениногорском районе реализуется комплексное обновление социальной инфраструктуры

Алексей Песошин провел очередное заседание Совета директоров «Сетевой компании»

