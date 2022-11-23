«Талисман на поле боя»: что отвезла многодетная челнинка раненым участникам спецоперации

Мать 12 детей из Набережных Челнов Оксана Рыжкова отвезла гуманитарную помощь раненым участникам специальной военной операции в Севастополь. Найти другого водителя, согласного вести несколько суток легковую машину с пассажирами и грузом, организаторы благотворительной акции не смогли.

Оксана Рыжкова: «Арсений, мой сын, сказал: “Мам, надо ехать, помоги людям!” Он сказал это очень серьезно» Фото: vk.com/oksanabarmarka

«Сердце подсказало – е зжай »

Идея отвезти помощь раненым бойцам – участникам специальной военной операции на Украине Оксане Рыжковой пришла неожиданно. Несколько лет многодетная мать собирает у жителей Набережных Челнов ненужные вещи, в основном одежду, и раздает нуждающимся. Осенью ей принесли инвалидную коляску и памперсы. Женщина знала, что такая помощь нужна раненым военным. Поэтому решила все передать в благотворительный фонд, который объявил сбор вещей для раненых в госпитале Севастополя.

«Организаторы акции несколько дней искали машину с водителем для сопровождающей группы, но желающих так и не нашлось. Один водитель вроде согласился, но перед отъездом позвонил и отказался. Кроме того, ранее были случаи, когда не весь груз доходил до места назначения. Водители говорили, что помощь передана, а принимающая сторона утверждала, что ничего не получила», – рассказывает Рыжкова.

Осенью ей принесли инвалидную коляску и памперсы. Женщина знала, что такая помощь нужна раненым военным. Поэтому решила все передать в благотворительный фонд Фото: vk.com/oksanabarmarka

Поэтому благотворительный фонд «Герат», организовавший акцию, решил отправить волонтеров вместе с грузом до места назначения. Оксана оказалась в их числе случайно. Когда она привезла свою помощь на место сбора, узнала, что водитель с машиной до сих пор не найден.

«Арсений, мой сын, ко мне тогда повернулся и сказал: “Мам, надо ехать, помоги людям!” Он сказал это очень серьезно. Я спросила: “Как же я вас оставлю, вас же так много?” Сын ответил: “Мама, мы справимся”. Мое сердце подсказало: “Давай, езжай”, и я поехала», – вспоминает женщина.

Вместе с Оксаной в поездку на ее личном автомобиле отправились две молодые девушки и мужчина. Анатолий Коньков отлично разбирается в автотехнике, он был нужен на случай поломки машины.

«У Оксаны большой опыт вождения, она водит по-мужски. Мы ехали по навигатору, не заблудились, приехали куда надо. Оксана вела машину сама, в дороге ее никто не подменял», – говорит Коньков.

Его супруга Фарида сопровождала груз в одной из фур. В фурах везли полотенца, пеленки, постельное белье, одежду, медикаменты, воду в пластиковых бутылях, памперсы, средства гигиены.

Самой Оксане особенно запомнился переезд через Крымский мост. Женщина видела место взрыва и ремонтные работы. Восстановительные работы велись круглосуточно Фото: vk.com/oksanabarmarka

«Когда проезжала через Крымский мост, испытывала мандраж»

До Севастополя вместе со всеми остановками добирались четыре дня. Иногда приходилось ждать, когда подтянутся фуры. За рулем Оксана проводила по 12 часов в сутки. Волонтеры ночевали в гостиницах. Поездка была в октябре, вскоре после теракта на Крымском мосту.

«Мы с фурами разделились. Фуры шли по бывшей территории Украины, потому что закрыли проезд через Крымский мост, а в очереди на переправу можно было стоять целый месяц. Поэтому их отправили через Мелитополь. Все было хорошо, они проехали, мы встретились в Севастополе», – говорит Оксана.

Волонтерам пришлось пройти через нелегкие испытания. Водители и сопровождающие груз на фурах видели разбитые дома и города. Самой Оксане особенно запомнился переезд через Крымский мост. Женщина видела место взрыва и ремонтные работы. Движение было организовано по одной полосе, восстановительные работы велись круглосуточно.

«Когда проезжала через Крымский мост, испытывала мандраж. Было боязно ехать за большегрузами, старалась держать расстояние», – вспоминает Оксана.

Машины из Татарстана, передвигавшиеся по разным дорогам, пришли в Севастополь в один день. Их встретили представители МЧС, устроили в гостиницу, которую оплатила принимающая сторона. Все другие расходы организаторы поездки взяли на себя.

Встречи волонтеров из Татарстана с ранеными из госпиталя Севастополя проходили на улице. Из разговора с ранеными бойцами в Севастополе узнали более жесткую правду о СВО Фото: chelny-izvest.ru

«Наемники, как фашисты, жгут деревни, уничтожая все под корень»

Встречи волонтеров из Татарстана с ранеными из госпиталя Севастополя проходили на улице. В первый раз к гостям вышли около 20 воинов.

«Они встали вокруг нас, а мы читали стихи, рассказывали, что их ждут дома. Мы привезли конвертики с детскими рисунками, раненые взяли их с огромным удовольствием. Сказали, что для них это важно, это будет их талисманом на поле боя после выздоровления», – вспоминает участница поездки.

Письма и рисунки участникам спецоперации на Украине передали учащиеся школ Набережных Челнов. На второй встрече татарстанцам удалось пообщаться с земляком из Нурлата. Парня привезли в госпиталь со сломанной рукой.

Из разговора с ранеными бойцами в Севастополе Оксана узнала более жесткую правду о СВО, чем слышала раньше по телевизору.

«Наемники со стороны Украины, как фашисты, жгут деревни, уничтожая все под корень, не оставляя ни людей, ни строений. Наши ребята это рассказывают, это очень тяжело и страшно. Но обрадовало то, что на вопрос: “Мальчишки, вы, наверное, домой хотите?” они ответили, что не хотят. Парни намерены защитить страну и только потом вернуться. Они были настоящими героями в моих глазах», – говорит Рыжкова.

В Севастополе волонтеры из Татарстана побывали в Музее обороны города Фото: vk.com/oksanabarmarka

Женщина сообщила, что вооружения бойцам хватает, но нужны кое-какие вещи. К примеру, туристические коврики и спальные мешки, чтобы не замерзнуть при ночевке в поле.

В Севастополе волонтеры из Татарстана побывали в Музее обороны города.

«Я услышала, как восемьдесят лет назад защищали Севастополь, – было много потерь, но город боролся до середины 1942-го», – вспоминает Оксана.

На юго-западе Крымского полуострова волонтеры из Татарстана пробыли два дня. Главное испытание ждало их на обратном пути, когда участники поездки попали под снегопад на летней резине.

«Никто не ожидал, что мы встретим зиму возле Саратова. Там были неровные дороги, крутой скат, ползли на скорости 40-60 км в час. Внизу увидели перевернутую фуру и еще две столкнувшиеся легковушки. Не все справились с управлением», – отмечает жительница Автограда.

Дорога назад заняла трое суток. Домой волонтеры вернулись поздней ночью.

«Сейчас воспитываю семерых несовершеннолетних ребят. Двое приемных живут тоже со мной, хотя им уже по 18 лет» Фото: vk.com/oksanabarmarka

«Взяла в семью 17-летнюю девочку с “уголовкой”»

В Набережных Челнах Оксану ждала ее большая семья. У женщины 12 детей – 5 родных и 7 приемных. Старшие выросли, стали самостоятельными. Сейчас у Рыжковой помимо детей уже 6 внуков.

«Сейчас воспитываю семерых несовершеннолетних ребят. Двое приемных живут тоже со мной, хотя им уже по 18 лет. Я их кормлю и считаю детьми. Квартиры им еще не дали», – объясняет Оксана.

Недавно активистка из Набережных Челнов взяла в семью девочку-подростка, которую органы опеки называют «тяжелым ребенком». Она привлекалась к уголовной ответственности.

«В марте этого года органы опеки попросили меня взять девочку, которая состоит на учете. Я ее взяла, теперь стараюсь поставить на истинный путь, хотя она не из легких. Девочке 17 лет, скоро она станет мамой, а я в очередной раз бабушкой», – говорит собеседница.

Младшей приемной дочери Ульяне сейчас 10 лет. Во время поездки присматривать за детьми Оксане помогала 76-летняя мама. Кроме того, женщина о своем отсутствии предупредила соседей. У детей есть папа, его зовут Александр.

«Когда мы с ним познакомились, у меня было четверо детей, но это его не испугало», – отметила женщина.

Александр работает водителем, имеет все водительские категории и за много лет не заработал ни одного штрафа. Это он обучил водительскому мастерству Оксану. Так получились, что во время путешествия Оксаны папы не было дома, поскольку супруги были в ссоре, но потом помирились.

Женщина вместе с детьми и мужем живет в большом частном доме, который ей в 2013 году подарила олимпийская чемпионка Алина Кабаева. До этого Оксана проживала в небольшой комнатушке общежития вместе с четырьмя детьми. Как раз в то время они и познакомились с Александром, позже у пары родился совместный ребенок.

«Мы экономим на одежде – носим то, что приносят люди, но копим на поездки. Еще у нас много денег уходит на вкусную еду» Фото: vk.com/oksanabarmarka

«Когда ездила отстаивать квартиру в Москву, на обратном пути попала в жесткую аварию»

Квартиру многодетная мама ждала от государства так долго, что старшие дети успели вырасти. В итоге Рыжкову с повзрослевшими детьми вычеркнули из списков прямо накануне заселения в новый дом, где ей обещали жилье. В ответ Оксана провела несколько акций протеста, о которых писали СМИ, неоднократно ездила в Москву, проводила митинги у правительственных учреждений.

«Когда ездила отстаивать квартиру к общественной приемной Президента в Москву, на обратном пути попала в жесткую аварию. На трассе чуть не лишилась жизни, разбила машину, но это меня не остановило. Машину восстановила, купив еще одну такую же на запчасти, и продолжила ездить. У меня есть такая хватка, если надо – значит, надо», – говорит Оксана.

Жилищная проблема решилась с участием благотворителя, но сказать спасибо Кабаевой лично не получилось. Тогда благодарная челнинка начала делать добро сама. Она приняла в семью девочку из общежития, где жила раньше.

«Эту девочку мы знали давно. У нее папа умер, а мама злоупотребляла спиртным», – поясняет Оксана.

Когда многодетная мама пришла в органы опеки за справкой, ей предложили взять в большой дом еще двух приемных детей. Рыжкова согласилась и взяла не двоих, а пятерых ребят.

«Мне сказали, что есть двое маленьких ребятишек, им 4 и 6 годиков. Потом выяснилось, что их всего пятеро братьев и сестер. Детей должны были распределить по разным детским домам. Я сразу приняла решение взять всех, даже не посоветовавшись с мужем. Была уверена, что он не будет протестовать, поскольку тоже любит детей», – отметила Оксана.

Она не ошиблась, муж все обдумал и в итоге поддержал решение любимой женщины. Органы опеки поначалу тоже раздумывали, справится ли Оксана с таким количеством подопечных, но в конце концов решили: она сможет! Услышав это, женщина решила, что «Она сможет» станет ее девизом по жизни. Этот девиз ей помогает справляться со всеми детьми, возить их в дальние поездки.

«Мы ездили с детьми на море, в аквапарк в Ижевске, посещали разные города, останавливались в хороших гостиницах. Мы экономим на одежде – носим то, что приносят люди, но копим на поездки. Еще у нас много денег уходит на вкусную еду», – объясняет собеседница.

«Надо, чтобы бойцы могли переночевать без риска заболеть. С простудой, температурой это уже не воин» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Думаю объявить сбор для пошива теплых одеял и простыней»

Позже Оксана стала заниматься волонтерской и благотворительной деятельностью. На протяжении четырех лет активистка раздает вещи на рынке Набережных Челнов по выходным.

«Я занимаюсь проектом “Дармарка” – собираю вещи, бывшие в употреблении, и раздаю их на открытой площадке. Приезжаю с полной машиной и все отдаю людям», – говорит собеседница.

Все началось с того, что женщина попросила в соцсетях игрушки для своих многочисленных детей. Горожане стали привозить не только игрушки, но и вещи. Вещей стало так много, что один из трех этажей дома пришлось обустроить под склад. Год назад челнинка провела аналогичную акцию со старой мебелью, и она прошла успешно.

Энергичная женщина все успевает – и благотворительные акции проводить, и с детьми управляться. Говорит, что все это благодаря внутреннему стержню, он достался от мамы, которая росла в детском доме, а затем в одиночку воспитала двух детей – ее и брата.

Женщина пошла по стопам мамы, освоила профессию строителя. Кроме того, с прошлого года возглавляет благотворительный фонд, который оказывает помощь нуждающимся людям. Времени, чтобы работать на стройке, сейчас нет. Ведь нужно воспитывать детей и помогать людям, попавшим в беду. Оксана регулярно возит благотворительную помощь – еду и вещи в Менделеевск, где разместились вынужденные переселенцы с Украины.

Не поездке в Севастополь Рыжкова тоже решила не останавливаться. Сейчас она собирается провести еще одну благотворительную акцию для поддержки участников спецоперации.

«Думаю объявить сбор для пошива теплых одеял и простыней, чтобы бойцы могли переночевать без риска заболеть. С простудой, температурой это уже не воин», – говорит жительница Татарстана.

Кто доставит новую партию груза бойцам, Оксана еще не решила.