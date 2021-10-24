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Ру Тат
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24 октября 2021  21:09

Талибы* запустили программу по предоставлению работы за пшеницу

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Талибы* (представители запрещенной на территории России организации, захватившей власть в Афганистане) запустили программу по предоставлению работы за пшеницу.

Основной вид работ, который предлагается оплатить злаковыми, это «управление поверхностными водными ресурсами в горах в окрестностях Кабула», сообщает управление по делам общественных консультаций Афганистана. Целью стоит предотвращение подтоплений Кабула.

Планируется привлечь на эти работы до 40 тысяч человек и распределить среди них по итогам труда 65 тыс. т пшеницы.

На презентации «социальной программы» присутствовали чиновники и сотрудники министерств вновь сформированного правительства.

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