Талибы* (представители запрещенной на территории России организации, захватившей власть в Афганистане) запустили программу по предоставлению работы за пшеницу.

Основной вид работ, который предлагается оплатить злаковыми, это «управление поверхностными водными ресурсами в горах в окрестностях Кабула», сообщает управление по делам общественных консультаций Афганистана. Целью стоит предотвращение подтоплений Кабула.

Планируется привлечь на эти работы до 40 тысяч человек и распределить среди них по итогам труда 65 тыс. т пшеницы.

На презентации «социальной программы» присутствовали чиновники и сотрудники министерств вновь сформированного правительства.