Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Талибан»*: Афганистан может принять участие в саммите БРИКС в Казани
Делегация Афганистана может принять участие в саммите БРИКС в Казани либо в следующем мероприятии объединения. Об этом сообщил глава Минпромторга правительства движения «Талибан»* (организация признана в России террористической и запрещена) Нуриддин Азизи.
«Мы действительно написали письмо [с заявкой на участие в саммите БРИКС в Казани] и отправили, и ответственные лица БРИКС рассматривают наше письмо… Возможно в этот раз или в следующий раз мы будем участвовать [в саммите БРИКС]», – приводит его слова ТАСС.
По словам министра, Кабул хотел бы принимать участие в саммите в качестве наблюдателя.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.
Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году после ухода американских войск из республики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»