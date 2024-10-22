«Талибан»*: Афганистан может принять участие в саммите БРИКС в Казани

Делегация Афганистана может принять участие в саммите БРИКС в Казани либо в следующем мероприятии объединения. Об этом сообщил глава Минпромторга правительства движения «Талибан»* (организация признана в России террористической и запрещена) Нуриддин Азизи.

«Мы действительно написали письмо [с заявкой на участие в саммите БРИКС в Казани] и отправили, и ответственные лица БРИКС рассматривают наше письмо… Возможно в этот раз или в следующий раз мы будем участвовать [в саммите БРИКС]», – приводит его слова ТАСС.

По словам министра, Кабул хотел бы принимать участие в саммите в качестве наблюдателя.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Движение «Талибан» пришло к власти в Афганистане в 2021 году после ухода американских войск из республики.