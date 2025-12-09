Талгат Таджуддин высказался против намаза в публичных местах
Мусульманам следует воздержаться от совершения намазов в публичных местах, поскольку это может вызвать недовольство окружающих. Таким мнением поделился председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин.
«Намаз нужно совершать в мечети, молельном доме или дома. Весь Земной шар, кроме бани и кладбища, – храм Божий. Нужно молиться, но это не должно быть для показухи, надо учитывать интересы тех, кто тебя окружает», – приводит слова муфтия РИА Новости.
Он добавил, что мусульмане, молящиеся в публичных местах, это «делают показушно», а значит, такой намаз не засчитывается.
Религиозный деятель рекомендовал верующим, которые находятся в пути, рассчитывать намаз по времени.