Общество 9 декабря 2025 15:55

Талгат Таджуддин высказался против намаза в публичных местах

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мусульманам следует воздержаться от совершения намазов в публичных местах, поскольку это может вызвать недовольство окружающих. Таким мнением поделился председатель ЦДУМ России Талгат Таджуддин.

«Намаз нужно совершать в мечети, молельном доме или дома. Весь Земной шар, кроме бани и кладбища, – храм Божий. Нужно молиться, но это не должно быть для показухи, надо учитывать интересы тех, кто тебя окружает», – приводит слова муфтия РИА Новости.

Он добавил, что мусульмане, молящиеся в публичных местах, это «делают показушно», а значит, такой намаз не засчитывается.

Религиозный деятель рекомендовал верующим, которые находятся в пути, рассчитывать намаз по времени.

#талгат таджуддин #намаз
