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Талгат Таджуддин: Не приемлем, когда насилием и враждой пытаются стравить народы и страны
Верховный муфтий РФ Талгат Таджуддин заявил, что всецело поддерживает меры государства по укреплению единства и независимости России. Об этом председатель Центрального духовного управления мусульман сказал на заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир».
«Мы не приемлем гордыни, спеси, экстремизма и терроризма, когда насилием и враждой пытаются натравить народы и страны друг против друга. Взаимное уважение и доверие наших народов, последователей традиционных конфессий, веками деливших радости и горести, – бесценный божий дар», – сказал Таджуддин.
Он подчеркнул, что для действенного отпора международного терроризма мусульмане России вместе с православными соотечественниками и последователями всех традиционных конфессий страны и впредь будут вносить достойный вклад в сохранение мира и единства, суверенитета и могущества России.
«Даст Бог, в единстве и сплоченности мы выдержим и эти испытания, выпавшие сегодня на долю нашего Отечества и всего мира», – отметил Верховный муфтий.
Именно благодаря духовно-нравственным ценностям Россия на протяжении всей своей истории никогда не знала межрелигиозных войн, жила в условиях добрососедства народов и последователей традиционных конфессий, добавил председатель Центрального духовного управления мусульман.
«Только через восстановление в сердцах последующих поколений духовно-нравственных ценностей традиционных религий можно уповать на милость Творца, через взаимопонимание, братское сотрудничество добиться мира и согласия народов и стран мира», – заключил он.
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