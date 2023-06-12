Таланты «Созвездия-Йолдызлык» представят гранд-концерт в День России

В честь Дня России на площади перед мечетью «Кул Шариф» в Казанском Кремле пройдет концерт лауреатов и победителей ежегодного Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Мероприятие стартует в 15.00, вход бесплатный.

Более 350 победителей и лауреатов проекта представят около 50 ярких и запоминающихся номеров. Традиционный концерт «Созвездия» проходит в рамках объявленного Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Года национальных культур и традиций.

Участникам станут и выпускники фестивального движения — студенты ГИТИСа, Казанской государственной консерватории, Казанского музыкального колледжа. На сцену выйдут заслуженные артисты Татарстана Ильгиз Закиев, Владимир Шнитко, Амир Ахмадишин.

«Основная тематика концерта — любовь к городу, республике, стране. Наша музыкальная празднично-патриотическая программа направлена на воспитание у подрастающего поколения чувства любви к Родине, к семье, привитию главных человеческих ценностей», — рассказал исполнительный директор фестиваля Наталья Смирнова.

Генпродюсер фестивального движения Дмитрий Туманов подчеркнул, что ключевым событием программы станет коллективное исполнение гимна России.