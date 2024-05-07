«Талант артистов покорил сердца»: Ансамбль «Казань» вернулся с гастролей по Кавказу

Фото: Казанская городская филармония

Ансамбль танца «Казань» впервые выступил на Северном Кавказе. Концерты прошли с 17 по 23 апреля в шести городах — Махачкале, Избербаше, Дербенте, Грозном, Нальчике и Владикавказе. Гастрольный тур состоялся в рамках программы «Мы — Россия» всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ.

Как рассказала «Татар-информу» художественный руководитель Казанской городской филармонии и ансамбля танца «Казань» Чулпан Закирова, коллектив представил яркие и запоминающиеся композиции, традиционные татарские песни и танцы, а также сборник лучших номеров — «Шоу, покоряющее сердца».

«Такие масштабные гастроли в жизни ансамбля занимают особое место. Мы убедились, что наша красочная программа очень впечатляет и интересно влияет на зрителя. Зрители впервые познакомились с татарской культурой, с татарским характером, танцем. Кавказ очень необычный регион, там практически нет подобных шоу, поэтому все, что мы исполняли, наблюдалось с особым вниманием», — сказала она.

Фото: Казанская городская филармония

Чулпан Закирова отметила, что профессионалы и местные ансамбли отмечали технику и уровень подготовки казанского коллектива. Также коллективу посчастливилось выступить на знаменитой площадке государственного академического ансамбля «Вайнах» в Грозном.

«К танцу в этой республике относятся как к культу, поскольку это показатель нации. Нас очень гостеприимно приняли. Талант артистов покорил сердца публики, нам аплодировали, не скрывая восторга. Зрители отмечали особую изюминку и дух татарских женщин. Мы смогли передать глубину и красоту народов и достойно представить другие ĸультуры», — добавила собеседница агентства.