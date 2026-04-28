Талалаев в преддверии матча с «Рубином» рассказал, когда ждать возвращения нападающего «Балтики» Хиля

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев раскрыл сроки восстановления форварда команды Брайана Хиля, который получил повреждение в матче 24-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

В эфире «Матч ТВ» наставник заявил, что 5 мая футболисту предстоит операция, и выразил надежду, что нападающий успеет восстановиться к началу следующих сборов. 24-летний сальвадорский форвард травмировался во встрече с «Пари Нижний Новгород» (2:2) в сезоне-2025/2026, покинув поле на 34-й минуте.

В текущем сезоне Хиль провёл за «Балтику» 26 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал одну голевую передачу. Таким образом, калининградский клуб потерял своего лучшего бомбардира на решающем отрезке чемпионата.