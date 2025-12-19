Талалаев: Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм

ФОто: fc-baltika.ru

Наставник «Балтики» Андрей Талалаев считает, что отставка Деяна Станковича из московского «Спартак» была ошибочной.

«Какая из случившихся в этом сезоне отставок вызвала недоумение? Не просто недоумение. Увольнение Станковича, на мой взгляд, маразм», – приводит слова Талалаева «Спорт-экспресс».

Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024-го, а был уволен под конец сезона РПЛ в ноябре 2025 года. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба назначен Вадим Боровский.

По итогам 18 игр «Спартак» находится на 6 месте с 29 очками. От лидера таблицы «Краснодара» красно-белых отделяет 11 очков.