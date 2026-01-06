Талалаев рассказал, сколько игроков «Балтика» готова отпустить в другие клубы зимой

Фото: fc-baltika.ru

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» рассказал, сколько игроков калининградский клуб готов отпустить зимой в другие команды.

«Я как тренер против продажи любого из своих игроков, потому что они мне как дети, может быть, как младшие братья. Но есть игроки, которые это заслужили. Перед отпуском мы обсуждали с руководством, что если к игрокам придут с хорошим предложением, то мы, конечно, отпустим. Но не больше, чем одного игрока из каждой линии. Потому что иначе это дестабилизирует команду», — сказал Талалаев.

Первую половину нынешнего сезона РПЛ «Балтика» завершила на пятом месте в турнирной таблице.