Талалаев прокомментировал разгромную победу «Балтики» над «Спартаком» со счетом 3:0

Фото: fc-baltika.ru

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о победе своей команды над «Спартаком» (3:0) во втором туре РПЛ.

«Надо поздравить весь клуб — хорошая команда. Есть команда, коллектив, футболисты, которые выходят на замену. После отменённого гола казалось, что может не хватить ресурса. Но нет — понравилось, как играли мы. Понятно, что обстоятельства сложились в нашу сторону, но у меня не было сомнений, что на Заболотном будет красная, я видел этот момент.

Ребята большие молодцы. Это касается как футболистов, так и аналитический штаб. Я был на игре «Спартака» с Махачкалой. Мой друг спросил, что мы будем делать с правым флангом «Спартака». Вот сегодня показали, что будем делать. Понятно, что в большинстве играть легче, но мои ребята молодцы», – сказал тренер «Чемпионату».

Напомним, «Балтика» в первом туре сыграла вничью с московским «Динамо» (1:1). В третьем туре калининградцы встретятся с «Оренбургом». Игра состоится 3 августа в 15:45 по мск.