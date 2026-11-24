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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев поделился мнением о работе Хуана Карлоса Карседо в московском «Спартаке». По его словам, специалисту мешает избыток тренерских задумок. «Лучшее — враг хорошего. Он каждый раз пытается найти что‑то такое, что немножко удивит соперника, поставит его в неудобное положение. А это не всегда работает», — цитирует Талалаева «Матч Премьер».

Отвечая на вопрос о связке Даку — Угальде в атаке, Талалаев назвал её действенным инструментом, особенно на концовку или начало матча. «На блицкриг такой, потому что эта пара в штрафной — это просто тихий ужас. Идите и остановите их», — отметил тренер. Он добавил, что Карседо пока больше внимания уделяет насыщенной середине поля, чем прямой агрессии в чужой штрафной. После первого круга «Спартак» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.