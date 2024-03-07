«Такую вкуснотищу давно не ели»: бойцы поблагодарили нурлатцев за «Вкусняшки для победы»

Фото: Сирень Самерханова / На фото: Елена Алексеева

В эти предпраздничные дни Елена Алексеева поздравления принимает не только от близких и коллег, но и земляков из зоны СВО. Она является лидером группы «Вкусняшки для победы. Нурлат».

«Когда началась специальная военная операция и я узнала о движении „Коробка добра“, начала готовить для них по 7-11 коробок с гумпомощью для отправки бойцам. Потом ко мне присоединились девочки, мы организовали группу „Вкусняшки для победы“. К нам начали обращаться „Боевое братство“, народный фронт. Пытаемся всем помочь», — говорит Елена.

Фото: Сирень Самерханова

Елена работает бухгалтером. Сейчас — удаленно.

«Мне не нужно тратить время на макияж, на дорогу. До начала рабочего дня загружаю автоклав, а в 7:45 сажусь за компьютер, начинается рабочий день. В обеденный перерыв делаю реторты, а вечером достаю из автоклава готовую и закладываю новую партию продукции», — рассказала она.

Фото: Сирень Самерханова

У «Вкусняшек» уже немало рецептов приготовления различных блюд, особой популярностью у бойцов пользуются сухие супы — борщ, уха, грибной, харчо.

«Для супов мы берем мясо индейки, оно не теряет своих вкусовых качеств при обработке и отлично подходит для сушки», — поделилась волонтер. Также и со вторыми блюдами, а недавно разработали и свой рецепт сухого лагмана.

«Такую вкуснотищу не ели с прошлой весны», — благодарят бойцы-земляки.

Фото: Сирень Самерханова

И так на протяжении полутора лет — без отпуска и выходных. Потому что Елена Алексеева уверена: старания «Вкусняшек» сегодня очень нужны фронту. Свои же увлечения — вышивка бисером, декупаж посуды и даже люстр, изготовление цветов из фоамирана — ей пришлось отложить до лучших времен, до победы.

А в этом году она участвовала в республиканском конкурсе «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» и стала победителем районного этапа в номинации «Женщина-лидер».

Фото: В квартире Елены Алексеевой готовая продукция / Сирень Самерханова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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