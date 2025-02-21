«Тактику менять не будем». Тренер «Ак Барса» Ячменев о грядущем матче с «Нефтехимиком»
Тренер «Ак Барса» Денис Ячменев прокомментировал подготовку казанской команды к матчу с «Нефтехимиком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
По его словам, тактика команды не изменится, главное – не опускать руки.
«Тактику менять не будем, она остаётся прежней. Сейчас важно не опускать руки, мы разобрали ошибки по итогам выездной серии, постоянно работаем, что-то подсказываем ребятам. Сейчас на первом месте стоит психология», – сказал наставник.
Также тренер отозвался о достаточно низкой результативности «барсов», указав, что удачу нужно заслужить.
«Удачу нужно заслужить, поэтому важны работа, полная самоотдача и вера в партнёра по звену», – заявил функционер.
Ячменев подытожил, сказав, что возвращение Ильи Сафонова в состав – хорошо для казанцев, так как он принесет команде пользу на льду и в раздевалке.
«Да, это положительный момент. Будет повеселее в раздевалке и на льду он принесёт нам немало пользы», –передает слова Дениса Ячменева пресс-служба «Ак Барса».
Напомним, матч «барсов» с «Нефтехимиком» состоится сегодня, 21 февраля, в 19:00 по мск. Коллектив Анвара Гатиятулина идет на четвертом месте в таблице Восточной конференции. Команда Олега Леонтьева же располагается на девятой строчке «Востока».