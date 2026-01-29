Тактика Вербова, терзания Алекно: чем запомнился январь в волейбольной Суперлиге

Лидеры мужской волейбольной Суперлиги выдают серию без поражений: 13 побед у «Зенита-Казани», 7 - у «Локомотива», 8 - у «Зенита-СПб». А между тем до окончания чемпионата осталось чуть больше месяца. О прошедших событиях волейбольного чемпионата - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: zenit-kazan.com

«Зенит-Казань» в лидерах по очкам и победам в Суперлиге

«Зенит-Казань» - единственная команда мужской волейбольной Суперлиги, которая по-итогам 21 тура идет с одним поражением в сезоне. Несколько дней назад татарстанцы одержали победу над грозой фаворитов турнира – «Газпромом-Югрой» и продлили серию без поражений. На сегодняшний день коллектив Алексея Вербова – главный раздражитель, впрочем как и все последние сезоны.

В статусе лидеров по-прежнему держится «Локомотив». У новосибирцев три поражения в сезоне. Четырежды своим оппонентам уступили «Зенит-СПб» и московское «Динамо». В такой же последовательности команды идут в волейбольном чемпионате. Значительно отстает «Белогорье». Скорее всего белгородцев соперники не пропустят в этом сезоне выше пятой строчки.

Пожалуй, именно такую итоговую расстановку команд можно будет увидеть ближе к завершению предварительного этапа Суперлиги, до которого осталось меньше полутора месяцев. С большой долей вероятности уже никто и ничто не сможет предотвратить безоговорочное лидерство подопечных Алексея Вербова, которые набрали оптимальный и уверенный ход к середине турнира.

Фото: zenit-kazan.com

Команда Вербова поймала кураж

Казанцы обеспечили себе приличный отрыв от своих преследователей. В шести матчах они одержали сухие победы по итогам трех сетов. Пять раз татарстанцы упускали преимущество в одной из партий и лишь дважды встречи растягивались до пяти сетов.

Стоит отметить, что команда Вербова набрала оптимальный ход. Пожалуй, на сегодняшний день татарстанцы демонстрируют самый стабильный результат – идеальная тактика. В том числе, одна из последних побед над цепким и неуступчивым коллективом из Сургута – «Газпромом- Югрой», которая доставила немало неудобств другим лидерам чемпионата.

Несмотря на то, что сургутчане базировалась между 9 и 10 строчкой, в предыдущих турах эта команда чуть не отняла очки у «Локомотива» и «Динамо», а также «всухую» обыграла «Белогорье». Данный опыт учел наставник казанцев Алексей Вербов. В матче против «Югры» он выставил сильнейшую линию нападения.

«У Сургута в последнем матче с Белгородом 3:0. И до этого, по большому счёту, и с «Динамо», и с Новосибирском они заслуживали пять партий. Рад, что замены у нас получились, плюс получилось проверить ребят в тяжёлые момент. Ну и результат тоже – три очка, как говорится, лишними не будут», - попытался объяснить Вербов причину подаренной сопернику первой партии.

Впереди у татарстанцев важный матч против «Белогорья». В последний раз команда Вербова уступила именно одному из лидеров таблицы Суперлиги – «Локомотиву». Так что на встречу с белгородцами будет не менее серьезный настрой. Татарстанцам необходимо обеспечить себе надежный отрыв от оппонентов, тем более что до окончания предварительного этапа осталось всего ничего.

Фото: belogorievolley.ru

«Локомотив» по-прежнему борется за первое место, «Белогорью» команд с топ-3 уже не нагнать

Белгородцы в свою очередь будут очень злые перед предстоящим матчем с казанцами. Накануне они ровным счетом ничего не смогли противопоставить «Локомотиву», всухую уступив по итогам трех партий. Притом, что это их второе поражение с аналогичным счетом от новосибирцев, которые явно в этом сезоне являются неудобным соперником для «Белогорья».

Большое количество непростительных ошибок в атаке и в доигровках, плюс ко всему слабая реализация – не позволили белгородцам хоть как-то повлиять на исход этого матча. Встреча против новосибирцев стала вторым поражением «Белогорья» к ряду. Вообще последние несколько туров подопечные Сергея Баранова стабильностью не отличаются и по-прежнему плохо играют против своих прямых конкурентов.

Незадолго до поражения от «Локомотива» они уступили «Динамо» (3:0). Правда обыграли коллектив Владимира Алекно, но с минимальным преимуществом (3:2). А ранее уступили «Зениту-Казань», с точно таким же счетом. При этом основная задача белгородцев в этом сезоне – попасть в тройку, но идущие впереди команды вряд ли предоставят «Белогорью» такую возможность.

Что до новосибирцев, то они явно еще поборются с казанским «Зенитом» за первую строчку. У «Локомотива» семь побед в последних семи встречах. Последнее поражение подопечные Пламена Константинова потерпели как раз от питерского «Зенита» в гостях (3:0).

Фото: vczenit.ru

В команде Алекно проблемы с игровой дисциплиной, а сам тренер – не умеет проигрывать

Команда Владимира Алекно идет на протяжении восьми матчей без поражений, а началась эта серия как раз после победы над новосибирцами. Несколько туров назад петербуржцы одержали уверенную победу над «Динамо». Это была принципиальная встреча двух прямых конкурентов, но «зенитовцы» пока все же сильнее «динамовцев».

Пожалуй, одним их сложных матчей на данном отрезке для петербуржцев стала встреча с «Новой» у себя дома. Против команды с восьмой строчки подопечные Владимира Алекно начали весьма уверенно и надеялись что победа в третьей партии у них уже в кармане. Петербуржцы не ожидали уверенной и агрессивной игры от своего оппонента. Таким образом, гости довели матч до пятой партии, но в концовке «Зенит» все же дожал своего соперника на тай-брейке.

В противостояниях петербуржцев в текущем сезоне уже были такие игры, причем против не самых сильных соперников. По аналогичному сценарию сложилась встреча с «Енисеем». Похоже, подопечным Владимира Алекно не всегда хватает игровой дисциплины. Возможно именно по этой и некоторым другим причинам команде с берегов Невы пока сложно конкурировать на равных с казанским «Зенитом» и «Локомотивом». Об этом сам Алекно признался в одном из недавних своих интервью.

«Я дисциплинированный человек. Например, говорю игрокам: «Отбой в 23», и никто из них меня не может увидеть в два часа ночи в баре, хотя я могу это себе позволить. Я – босс, имею право. Стараюсь жить такой же жизнью, как они. Личный пример для любого руководителя – это одна из таблеток. Хотя у меня есть большой недостаток – я так и не научился проигрывать. В спорте это надо уметь. Пытаюсь сделать анализ, не всегда получается», – признался Алекно в недавнем интервью ютуб-каналу «Пикап-центр Макса Бороды».