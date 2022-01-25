Бессилие в атаке или отказ от «унылого автобуса»: какую тактику показал «Рубин» в Турции

Два матча без побед на тренировочных сборах в Белеке заметно подпортили настроение болельщикам «Рубина». Команда не сумела выиграть, но произошло то, чего многие так долго ждали. О том, как Слуцкий отошел от излюбленной тактической схемы и вернулся к прошлогоднему варианту игры, – в материале спортивной редакции ИА «Татар-информ».

Два матча без побед на тренировочных сборах в Белеке заметно подпортили настроение болельщикам «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru

Слуцкий не из тех тренеров, кто любит экспериментировать

После провала в летне-осенней части сезона было очевидно, что зимние тренировочные сборы в Турции команда Леонида Слуцкого в первую очередь потратит на поиски, смену и наигрывание новой тактической расстановки. Идея с игрой в 4-2-3-1 без ярко выраженного плеймейкера себя не оправдала. На позиции центрального атакующего полузащитника в этом сезоне поиграло минимум 5-6 футболистов от Йевтича до Дрейера, но никто так и не смог качественно исполнить функцию «десятки».

Классической «десяткой» Слуцкого для подобной формации являлся, например, Алан Дзагоев в ЦСКА, который мог исполнить как функцию художника, так и отыграть оттянутого форварда. Кстати, символично, что именно с матча с участием Дзагоева в карьере Леонида Викторовича и началась эра 4-2-3-1. Эта схема была базовой для специалиста в период тренерской работы в ЦСКА – начиная от дебютных 3:3 на «Олд Траффорде» и заканчивая золотом сезона 2012/13. Поэтому неудивительно, что Слуцкий так хватался за нее и в этом сезоне уже в Казани.

Классической «десяткой» Слуцкого для подобной формации являлся, например, Алан Дзагоев в ЦСКА, который мог исполнить как функцию художника, так и отыграть оттянутого форварда Фото: © ИА «Татар-информ»

Вообще главный тренер «Рубина» не из тех, кто любит экспериментировать, так что ждать на этих сборах игры в условные три центральных защитника не стоило, да и нет в команде столько защитников. С учетом отъезда на Кубок Африки Тальби и травмы Нижегородова в команде остался всего один центрдеф Уремович. Тесленко еще не на контракте, а из опорного Сурикова центральный защитник точно не лучше, чем из Абильдгора. На ум приходили 4-4-2 времен все того же ЦСКА и прошлогодние 4-3-3, с которыми «Рубин» залетел в еврокубки.

В итоге в матчах с «Факелом» и «Вислой», которые оказались практически зеркальны (4-3-3 в первых таймах и 4-4-2 во вторых), мы увидели попеременно обе вариации. Однако, судя по составам и качеству игры, именно первую стоит считать базовой.

4-3-3: бессилие в атаке и ставка на прессинг

По итогам первых 18 туров «Рубин» является одним из аутсайдеров лиги по интенсивности прессинга (PPDA). Короче говоря, при потере мяча команда не стремится навязывать контригру в центре поля, а встает у своих ворот, не пытаясь сразу отнять мяч. В целом если кому-нибудь пришло бы в голову какой-либо универсальной величиной охарактеризовать термин «команда-автобус», то тут PPDA являлся бы даже более показательным индексом, чем процент владения мячом. Так что «Рубин» первой части сезона – унылый автобус. А что мы увидели на сборах?

Фото: скриншот Rubin TV

Первые секунды матча с «Факелом». Восемь полевых футболистов «Рубина» находятся в финальной трети поля. Да, организованным прессингом это не назовешь, у вратаря соперника все еще имеется несколько адресатов для передачи. Но сам факт местоположения крайних защитников характеризует стремление команды играть высоко. Причем важно, что это не было разовой акцией и подобную агрессию «Рубин» проявлял еще несколько раз в ходе первого тайма.

Фото: скриншот Rubin TV

Три активных нападающих «Рубина» сумели сдержать четверку защитников «Факела». Крайние защитники соперника уже не имеют возможности подключаться вперед, что сильно ограничивает потенциал атаки. Ошибся Ин Бом, который запоздал и не успел перекрыть передачу на полузащитника.

Фото: скриншот Rubin TV

Первый гол в ворота воронежцев стал, к слову, именно результатом прессинга. Нападающие перекрыли кислород голкиперу, которому пришлось выносить на полузащитника, уже до приема мяча находящегося под давлением двух казанцев, отбор, очередное подключение крайнего защитника (в данном случае Ломовицкого) в атаку и голевая передача на Онугху.

Фото: Rubin TV

Похожий момент в матче с «Вислой». Защитник польской команды вынужден выбивать мяч в борьбу. На сей раз Зотов поднимается и играет на перехвате, после чего возникает опасный момент у Хакшабановича. При этом высокое положение флангов обороны нередко аукалось проблемами у своих ворот: все четыре пропущенных гола с «Факелом» пришли именно с флангов обороны.

Что касается Хакшабановича, то оба матча черногорец отыграл в тройке центральных полузащитников и временами опускался даже ниже, чем Ин Бом. Мы помним, что Сеад приходил в «Рубин» фланговым игроком атаки. Но невероятная любовь Слуцкого тасовать амплуа футболистов (Ломовицкий, Зуев, Дрейер, Костюков не дадут соврать) и наличие Кварацхелии, о котором уже успели позабыть, не оставляют Хакшабановичу ничего, кроме как играть классического box-to-box. Если проводить аналогию с прошлогодними 4-3-3, то в оставшейся части сезона Сеад должен стать этакой заменой Йевтича в тройке с Ин Бомом и Абильдгором.

Фото: скриншот Rubin TV

Еще один однозначный тренд этих сборов – выход из обороны: 1) через мелкий пас; 2) через диагонали Егора Тесленко. В первом матче «Рубин» делал ставку на максимальный контроль и временами даже разыгрывал мяч от ворот через пас на третьего, а ответственным за продвижение мяча был капитан Филип Уремович.



Во второй игре при розыгрыше мяча акцент был явно сделан на Тесленко, который раз за разом вырезал диагонали на крайних защитников. Причем тренерская установка прослеживалась настолько сильно, что уже в первые три минуты тайма Егор выполнил три длинные передачи, а в целом за 45-минутку у него их накопилось восемь при точности в 88%.

Фото: скриншот Rubin TV

Если с прессингом и продвижением мяча в зону атаки дела вроде бы налаживаются, то с тем, что делать со снарядом далее, все так же возникают проблемы. За два первых тайма суммарно футболисты «Рубина» совершили 15 кроссов в штрафную (лишь два из них дошли до адресата) и 7 ударов из-за пределов штрафной. Ни одной более-менее конструктивной позиционной атаки, кроме нередких отыгрышей в стенку Хакшабановича и Ин Бома, мы так и не увидели, а всё, что возникало, – следствие стандартов либо выходов в контратаку.

Показательный момент – в течение одного 30-секундного эпизода игроки «Рубина» выполнили три навеса в штрафную, после чего завершили атаку выстрелом мимо ворот метров с 25. Вариантов обыграться с соперником накоротке нет. Да и смущает то, что в отсутствие Деспотовича бороться на втором этаже и забивать отныне особо некому, у того же Онугхи процент выигранных верховых единоборств – 42. С его физикой и антропометрией – крайне маленький показатель.

Если брать в расчет только первые таймы, когда «Рубин» играл основной обоймой, то стоит признать, что в обоих матчах казанцы смотрелись сильнее соперника. Отметил это после матча с «Вислой» и Слуцкий.

«Сегодня очень хорошая игра, хороший качественный соперник. Не всегда на сборах бывает такая очень цельная игра. Понятно, что в большей степени, наверно, нужно оценивать первые 65 минут, когда на поле футболисты, которые находятся в игровой обойме. Затем большая группа молодых футболистов появилась на поле. Для первого сбора я удовлетворен качеством игры, особенно в первом тайме».