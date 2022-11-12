Такси превратилось в груду металла в результате ДТП в Челнах, пострадал водитель

фото: очевидцы

Серьезная авария произошла сегодня вечером на пересечении проспекта Мира и улицы Ершова в Челнах.

Фото: © очевидцы

Как стало известно «Татар-информу» со слов очевидцев, водитель «Лады» (такси) не справился с управлением и на скорости врезался в забор. Машина от мощного удара вревратилась в груду искореженного металла, а водителя зажало в салоне авто.

Фото: © очевидцы

«Спасетелям, которые приехали на вызов, пришлось буквально разрезать автомобиль, чтобы освободить водителя. Его с травмами забрали в больницу», – пояснили свидетели ДТП.