«Таков запрос жителей»: в Менделеевске откроется новая библиотека

В Менделеевске в ближайшей перспективе появится новая библиотека. Об этом заявил глава Менделеевского района РТ Радмир Беляев на пленарной сессии второго детского книжного краеведческого фестиваля «Мы и Менделеевск«. Ее посвятили теме «Как книги и герои формулируют локальную идентичность города». Модератором сессии выступила руководитель «Радио Культура» Ксения Ламшина. Пока рассматриваются два основных варианта размещения библиотеки в центре города.

«Сегодня мы понимаем, что растет запрос жителей района на развитие культурной среды. Этому способствуют те мероприятия, которые мы проводим вместе с химическим комплексом „Аммоний“. Мы меняем городскую среду, развивает образовательный кластер, следом меняется и культурная среда, и запрос жителей на ее уровень, — отметил руководитель муниципалитета. — Главная идея проведения таких фестивалей — это, конечно, формирование особого культурного кода территории, объединение вокруг понятных и близких жителям мыслей и идей, развитие культурной среды».

Книжный фестиваль проходит 19 и 20 октября в куполе «Атмосфера», который на это время получил название «Менделеевск — Дом». Он работает в формате «дог-френдли», многие гости поддержали это начинание и пришли в купол вместе со своими питомцами.

На этой площадке каждый может не только стать слушателем лекций и участником мастер-классов, но и приобрести книги напрямую от ведущих издательств страны, пообщаться с их авторами. Например, глава района приобрел книги для детей.

«Моей старшей дочери 12 лет, и она очень любит читать. За неделю может осилить достаточно серьезные по объему книги. Причем читает и классику, и фэнтези», — поделился Радмир Беляев.

«Менделеевск — Дом» стал и отправной точкой для старта нового сегмента единого федерального Менделеевского маршрута. Тобольск, город детства Дмитрия Ивановича Менделеева, и единственный город, названный его именем, соединит туристический маршрут, который станет частью общероссийского проекта. Бегишево и тобольский аэропорт Ремезов объединены прямым рейсом, и вскоре связи укрепятся благодаря особому тематическому наполнению туристической программы.

«В последнее время есть хорошая тенденция, что развитие идет в малых городах, появляются социокультурные проекты, которые меняют все вокруг. И даже если люди слышат хотя бы часть из того, что обсуждают на таких фестивалях — это всё равно остается как „25-й кадр“, где-то на подсознательном уровне закладывается. И важно, чтобы такие фестивали не только проходили, раз-два, но и получали развитие в других проектах. Так появился наш маршрут Менделеева между Менделеевском и Тобольском», — пояснила модератор пленарной сессии Ксения Ламшина.

Приветствие по случаю запуска маршрута направили вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева, председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов и президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

«Раньше Менделеевск ассоциировался только с тяжелой промышленностью. А сегодня очень интересно видеть, как меняется его восприятие самого себя и его восприятие другими людьми. Сейчас Менделеевск — это „Гонка героев“, это „Пастернаковские чтения“, это книжный фестиваль. Приятно видеть, как сами культурные учреждения тянутся за этим. Сами придумывают то карточки, то закладки для книг, задавая особый тон каждому мероприятию. Этот отклик у жителей дорогого стоит», — отметил организатор фестиваля — заместитель генерального директора АО «Аммоний» Юрий Разбежкин.

Химический комплекс на книжном фестивале передал библиотекам района 500 книг по опыту прошлого года. Тогда книжные хранилища также пополнились 500 изданиями. При этом выбирали наполнение сами библиотеки по запросу жителей района.

Двадцатого октября на фестивале проходят мастер-классы и музыкальная лаборатория. В Год семьи, объявленный в России по решению Президента РФ Владимира Путина, особенное внимание уделили активностям для детей.