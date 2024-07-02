«Такой всплеск аварийности – впервые за 10 лет»: ГАИ о нарушителях на дорогах Татарстана

Сотрудники Госавтоинспекции бьют тревогу: в разы обострилась ситуация на дорогах республики

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Регулярное нарушение ПДД – путь на больничную койку или на тот свет»

Сотрудники Госавтоинспекции бьют тревогу: в разы обострилась ситуация на дорогах республики.

«Мы наблюдаем значительный рост аварийности на дорогах Татарстана. Особенно хотелось бы обратить внимание на рост тяжести последствий ДТП. На сегодняшний день увеличилось количество погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на дорогах Татарстана погиб уже 141 человек. Последний подобный всплеск аварийности в республике был десять лет назад. То есть на протяжении последних десяти лет в Татарстане планомерно снижалось количество ДТП, погибших и пострадавших», – рассказал временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.​

По словам Айрата Самигуллина, этот год ознаменован ростом ДТП с тяжелыми последствиями. Ситуация такова, что количество ДТП и пострадавших в них снизилось на 12%, но количество погибших значительно растет.

Айрат Самигуллин: «На сегодняшний день увеличилось количество погибших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на дорогах Татарстана погиб уже 141 человек» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«За прошлую неделю мы потеряли в девяти ДТП 16 человеческих жизней. Это огромная цифра! Это связано и с падением культуры вождения в целом. В связи с этим в июле в Татарстане будет объявлен месячник по безопасности дорожного движения. Его цель – сплотить население республики вокруг проблемы БДД. Основные причины ДТП – это выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем в утомленном состоянии, алкогольном опьянении, игнорирование ремней безопасности», – рассказал Айрат Самигуллин.

И это все несмотря на то, что сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят множество профилактических рейдов на дорогах республики.

«Мы разработали для каждого районного подразделения служебное задание. Мы точечно будем влиять на аварийность в том или ином районе в зависимости от складывающейся обстановки. По согласованию с руководством МВД РТ Управление Госавтоинспекции создаст временный пункт управления нарядами ДПС. В течение месячника мы централизованно будем управлять всеми нарядами ДПС из Управления Госавтоинспекции», – дополнил он.

По словам Айрата Самигуллина, каждое ДТП в Татарстане детально изучается. Участников ДТП в том числе проверяют и на предмет частоты нарушения правил дорожного движения. Наибольшее количество злостных правонарушителей в области БДД, по данным Госавтоинспекции, наблюдается в крупных городах – в Казани и Набережных Челнах.

В этом году антирекордсменом, по количеству нарушений ПДД стал житель Казани. Его привлекали к административной ответственности 288 раз на 244 тысячи рублей. Самая большая неоплаченная задолженность по штрафам ГАИ зафиксирована у жителя Лаишевского района РТ – 220 тысяч рублей.

«На сегодняшний день мы для себя определили 65 жителей республики, у каждого их которых больше 150 штрафов. Мы проводим встречи с этими людьми, доводим до них информацию о том, что может быть, если пренебрегать ПДД. Мы пошли дальше, теперь будем отправлять злостным нарушителям информационные письма через Госуслуги», – сказал он.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят множество профилактических рейдов на дорогах республики Фото: © «Татар-информ»

«Оплатить на месте – или автомобиль на штрафстоянку»

Когда дело касается неоплаченных штрафов, Госавтоинспекция Татарстана ведет совместную работу с судебными приставами.

«Мы передаем дела приставам, и они по мере своих возможностей предпринимают различного рода меры. Безнаказанность ряда водителей-нарушителей приведет их либо на больничную койку, либо на тот свет. У нас также есть антирейтинг среди автошкол – это 33 учреждения, после обучения в которых курсанты в течение двух лет попадали в ДТП. Мы выезжаем в эти автошколы, проводим лекционные занятия и беседы с руководителями автошкол, чтобы они более ответственно подходили к обучению», – подытожил Айрат Самигуллин.

По данным судебных приставов, среди нарушителей правил дорожного движения очень много должников по штрафам ГАИ.

«Мы ищем злостных неплательщиков: у нас установлено рядом с дорогой транспортное средство с камерой, она считывает номера транспортных средств и передает их на ноутбук. Если происходит совпадение по программе, сотрудник по рации передает номер транспортного средства, и мы его останавливаем. После этого сотрудник ГИБДД передает нам должника, а мы проверяем его по базе на неоплаченные задолженности. Если у гражданина есть долг, мы ему сообщаем, что это за задолженность, и предлагаем два варианта: оплатить задолженность на месте или в случае отказа мы арестовываем транспортное средство и помещаем его на штрафстоянку», – рассказал ведущий инспектор отделения судебных приставов по электронному исполнению Константин Большаков.

Константин Большаков: «Мы ищем злостных неплательщиков: у нас установлено рядом с дорогой транспортное средство с камерой, она считывает номера транспортных средств и передает их на ноутбук» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Не оплачиваете штрафы – тогда мы идем к вам

Во время одного из рейдов автоинспекторы выехали в поселок Вознесение к жителю Казани, у которого более 150 штрафов за нарушение ПДД. С ним было решено провести профилактическую беседу. Сотрудник ГАИ постучал в ворота дома, но дверь никто не открыл. Когда инспекторы уже собрались уезжать, к дому подъехала бывшая жена нарушителя. О том, где находится экс-супруг, она рассказать не смогла – объяснила, что не общается с ним, а в этом доме она после развода живет с детьми.

Один из детей позвонил отцу и рассказал, что его ищут сотрудники ГАИ, и передал телефон инспектору. Мужчина сообщил, что штрафы он понемногу платит, пообещал, что в этот же день подъедет к Управлению Госавтоинспекции РТ для того, чтобы решить все проблемы.

Несмотря на то что штрафы мужчина оплачивает, нарушений ПДД у него все равно слишком много, считают автоинспекторы.

«Не торопитесь – жизнь дороже»

Во время очередного рейда сотрудники Госавтоинспекции Татарстана спросили у автолюбителей Казани, как они относятся к нарушениям на дорогах, как оценивают культуру вождения в республике и вовремя ли оплачивают штрафы.

«Да, бываю свидетелем нарушений – все уж нарушают, но надо стараться поменьше это делать. Стремиться к лучшему. У меня никогда не набирается большое количество штрафов, всегда оплачиваю вовремя. В моем кругу нет знакомых, у которых было бы большое количество штрафов за нарушение ПДД. Что касается мужчины с задолженность на 250 тысяч рублей, о котором вы мне рассказали, хочу сказать, что он сам виноват, что накопил такую сумму», – рассказал водитель Азамат.

«Я бы сделала как-нибудь так, чтобы камеры считывали нарушения мотоциклистов. В пробке стоишь – ладно они ездят между машинами, но когда на дороге они гоняют с огромной скоростью – это ужасно. Надо как-то это регулировать. А у наших сотрудников ДПС очень тяжелая работа – они и в дождь, и в снег стоят, хочу им пожелать побольше терпения и здоровья. Хочу пожелать всем участникам движения здоровья и внимательности на дорогах. Не торопитесь – жизнь дороже», – рассказала водитель Гульшат.

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«Автошколы не учат садиться за руль пьяными и разговаривать по телефону за рулем»

По словам директора сети автошкол «Тесла» Максима Никитина, в любой уважающей себя автошколе есть внутренние экзамены – по теории и практике. Прежде чем кандидат в водители попадет на экзамен в Госавтоинспекции, ему предстоит пройти эти этапы.

«Как правило, внутренние экзамены даже сложнее, чем в ГАИ. Таким образом мы отсеиваем неготовых курсантов, чтобы они не торопились сдавать экзамен и получать водительское удостоверение, а еще немного подготовились и пошли со следующей группой. Винить автошколы в плохой подготовке на основании ДТП в течение двух лет довольно странно, потому что ни одна автошкола не учит садиться за руль нетрезвыми, разговаривать по телефону за рулем или еще как-либо нарушать ПДД. На внутренних экзаменах курсант проявил себя достойно, инспектору ГАИ подтвердил свою способность безопасно и правильно управлять автомобилем, после чего получил водительское удостоверение. Без хорошей подготовки он бы не смог сдать экзамен», – рассказал Максим Никитин.

По его словам, теоретически могут существовать недобросовестные автошколы, через которые курсант может попасть на экзамен без внутренней аттестации, а потом «совершенно случайно» сдать экзамен в ГАИ.

В любой уважающей себя автошколе есть внутренние экзамены – по теории и практике. Прежде чем кандидат в водители попадет на экзамен в Госавтоинспекции, ему предстоит пройти эти этапы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам директора автошколы «Алан-Авто» Николая Степанова, если ученик несколько раз не сдает экзамен, то автошкола вправе его отчислить.

«В договоре, который мы заключаем, написано: если три раза не сдан экзамен, то ученика отчисляют. Таких эпизодов очень мало. Заставить выучить правила дорожного движения, тем более что человек сам пришел учиться, особого труда не составляет. Самое главное, чтобы курсант не пропускал занятия, и мы могли с ним работать», – рассказал он.

По словам Николая Степанова, встречается и другая проблема – человек вызубрил правила дорожного движения, но у него наблюдаются явные проблемы с психикой. Между тем медицинские документы у курсанта в порядке. В таком случае автошкола не имеет законного права отказать в обучении.

«Мы бы не хотели его видеть рядом с собой на дороге. Что делать с такими людьми? Рычагов воздействия у автошкол на них нет. Человек пришел в автошколу, у него на руках медицинская справка, что у него нет противопоказаний к управлению транспортным средством. К сожалению, автошкола не может отказать в обучении человеку, у нас нет такого права», – дополнил директор автошколы.

Антирейтинг автошкол, который составляет ГАИ, считают владельцы этих учебных заведений, обязательно должен существовать, но есть нюансы.

«ГАИ ведет антирейтинг автошкол по ДТП с участием молодых водителей, у которых стаж вождения меньше двух лет. Конечно, такая статистика нужна. Как автошколы могут повлиять на то, чтобы не попадать в этот антирейтинг? В ДТП зачастую попадают ученики, которые хорошо умеют водить автомобиль и у которых не было проблем со сдачей экзамена. Те ученики, которые не очень уверенно водят, они и не рискуют. Они не нарушают ПДД. В этом случае имеет важность культура вождения. Времена менялись, и я застал, как общество становилось более уважительным, водители стали уважительнее относится друг к другу. На это влияет атмосфера в обществе», – рассказал Николай Степанов.

По его мнению, в последнее время культура вождения на дорогах Татарстана действительно начала падать. По его наблюдениям, на дорогах становится много лихачей, любителей поиграть в «шашки» и объезжать пробки по встречной полосе.

В ДТП зачастую попадают ученики, которые хорошо умеют водить автомобиль и у которых не было проблем со сдачей экзамена. Те ученики, которые не очень уверенно водят, они и не рискуют Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вот говорили раньше, а зачем столько сотрудников ГИБДД? А сейчас смотрим на дорогу и говорим, где же сотрудник, который прекратит этот беспредел на дороге? Нужно воспитание общества», – подытожил Николай Степанов.

О том, какие правила царят в автошколах, «Татар-информу» рассказала директор Федерации автошкол Татарстана Елена Витюгова.

«Сдача внутреннего квалификационного экзамена определяется локальными актами в каждой отдельной автошколе. Автошколы сами могут выбирать правила и порядок проведения внутренней аттестации. По количеству билетов, количеству пересдач. Так определяется уровень строгости экзамена. То есть в одной автошколе необходимо сдать пять билетов по 20 вопросов без единой ошибки, а в другой автошколе это может быть два-три билета. Как правило, автошколы за несдачу внутреннего экзамена не отчисляют сразу, они дают возможность учащимся еще немного позаниматься», – рассказала Елена Витюгова.

По ее словам, в антирейтинг по ДТП, виновниками которых стали молодые водители, попадают различные автошколы. Не всегда по антирейтингу можно судить о качестве подготовки в той или иной автошколе – туда, например, попадают автошколы, которые выпускают большее количество водителей. То есть элементарная статистика – чем больше выпущенных водителей, тем больше вероятность, что кто-то из них в течение двух лет попадет в ДТП.

«Многие руководители автошкол после того, как узнают о ДТП с молодыми водителями, тщательнейшим образом изучают его причины. Потом разбирают их на занятиях с инструкторами и преподавателями. Эти ДТП не остаются без внимания. Про культуру вождения могу сказать одно: я не считаю, что она когда-либо была высокой у нас. Мне кажется, что она на недостаточном уровне и это зависит от характера людей. Спокойные люди, уважающие коллег по дороге, всегда хорошо себя ведут. К сожалению, автошколы не могут за 3-4 месяца перевоспитать человека. Это должно закладываться, как семейные ценности, с детства», – подытожила она.

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Так или иначе, пока этот материал готовился к публикации, стало известно, что в смертельном ДТП у ТЦ «Корстон» в Казани погиб водитель легковушки. 33-летний водитель Porsche, нарушив правила дорожного движения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Грантой». От удара оба автомобиля влетели в ограждение. От полученных травм 39-летний водитель «Лады» скончался на месте ДТП. Причиной гибели человека снова стало несоблюдение правил дорожного движения.