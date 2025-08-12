«Такой программы нет нигде в России»: в Нижнекамске обсудили итоги и планы «Нашего двора»

Сегодня в Доме народного творчества Нижнекамска состоялся фестиваль «Наш двор» – событие, ставшее подведением промежуточных итогов реализации республиканской программы благоустройства дворовых территорий. Праздник собрал сотни активных жителей города и района, а также почетных гостей из республики.

В числе участников мероприятия были член Нижнекамского местного политсовета партии «Единая Россия» Радмир Беляев, депутат Госдумы РФ Айдар Метшин, представитель республиканского актива Мидхат Шагиахметов и член Штаба общественной поддержки Елена Глухарева.

Радмир Беляев указал на комплексный подход к реализации программы.

«За пять лет в Нижнекамском районе отремонтировано 348 дворов – эти улучшения коснулись 150 тыс. наших жителей. В этом году в районе ремонтируются 53 дворовые территории, но на этом работы не останавливаются. У нас большие планы на следующий год. Программа «Наш двор» пользуется большой популярностью у наших жителей. Мы видим, как улучшается их настроение», – отметил он.

Мидхат Шагиахметов подчеркнул уникальность проекта.

«Пять лет тому назад по инициативе нашего Раиса Рустама Нургалиевича Минниханова стартовала беспрецедентная программа «Наш двор». Такой программы нет ни в одном регионе России: когда жители на своих собраниях обсуждают, как усовершенствовать свой двор, и как закрыть вопросы, которые их беспокоят. За пять лет работы в республике отремонтировано более 5,1 тыс. дворов. На следующий год планируем, что порядка 8 тыс. дворов по республике будут обновлены. Во всех сферах жизни мы видим внимание руководителя республики – от экономики и строительства до транспорта и социальной сферы. Татарстан часто становится пилотом по многим проектам. Мы уверены, что республика продолжит этот курс развития», – сказал выступающий.

Айдар Метшин напомнил, что «Наш двор» стал продолжением другого масштабного проекта.

«Программе «Наш двор» предшествовала инициированная Раисом Рустамом Миннихановым программа развития общественных пространств, которая затем вышла на федеральный уровень. Мы нарабатывали опыт, получали обратную связь и выстраивали отношения с населением. Поэтому сегодняшняя программа работает как система, а ее дополняют такие проекты, как «Курше фест». Результатом этих инициатив стало то, что Президент России Владимир Путин охарактеризовал Татарстан как опорный регион», – сказал депутат.

Елена Глухарева отметила социальную направленность развития республики.

«В нашей республике крепкая экономика, но самое важное – всесторонняя социальная поддержка. У нас строятся школы, парки, дворцы культуры, развивается здравоохранение, создаются комфортные условия для детей, в том числе для детей участников СВО. Действует много льготных программ и адресной помощи. Только по линии социальной поддержки успешно работают 62 проекта», – заявила она.

Движущей силой программы стали сами жители – они вносили предложения, высаживали цветы, благоустраивали свои дворы. За активное участие и вклад в реализацию проекта Рустам Минниханов передал благодарственные письма 20 нижнекамцам. Среди них – жительница дома по улице Шинников, 47 Марина Жукова, поблагодарившая команду руководителя Татарстана за воплощение программы в жизнь.

«Я хотела бы с этой сцены сказать искренние слова благодарности Минниханову Рустаму Нургалиевичу, всей его команде, а также администрации нашего города, которые воплотили проект «Наш двор» в жизнь», – поблагодарила нижнекамка.

Праздничную атмосферу дополнила концертная программа в рамках проекта «Лето в Татарстане» с участием заслуженного артиста РТ Ильгиза Мухутдинова, ансамбля песни и танца «Нардуган» и Альметьевского татарского драматического театра. Гости также посетили мастер-классы, выставки волонтеров пункта «Добрые сердца» и рукодельниц из микрорайонов города.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).