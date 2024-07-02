«Такого у нас еще не было»: в Казани встретили чемпионку Европы по боксу

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

В международном аэропорту Казани состоялась торжественная встреча татарстанской спортсменки Дарьи Антиповой, взявшей золото первенства Европы по боксу. Поздравить чемпионку пришли президент Федерации бокса РТ и заместитель генерального секретаря Федерации бокса РФ Сергей Игнатьев, директор Центра спортивной подготовки Альберт Багаутдинов, начальник отдела развития спорта высших достижений Минспорта РТ Раиф Вафин, аналитик по видам спорта Регина Закирова, а также друзья и знакомые спортсменки по школе «Джеб».

В апреле 2024 года Антипова стала чемпионкой первенства России по боксу, по итогам которого она и попала в состав национальной сборной.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

«Такого у нас еще не было. Это, конечно, открытие, потому что последний раз у нас была победа на первенстве Европы по боксу в 2014 году — это была 18-летняя Гелюса Галиева, она сейчас тренер и бронзовый призер Игр БРИКС», — отметил Сергей Игнатьев.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Президент Федерации бокса РТ также подчеркнул важность участия России в международных спортивных турнирах. «Россия — это открытая страна, где спорт не имеет никакого политического контекста. Я считаю, что нужно как можно больше создавать условий, чтобы спортсменам России было позволено участвовать в соревнованиях всех уровней. Мы как Федерация бокса России создаем условия открытого взаимодействия и сотрудничества с другими странами. Наша задача — выявлять сильных спортсменов вне зависимости от их страны», — детализировал он свою позицию.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Сама Дарья Антипова прокомментировала свою победу следующим образом: «Мне очень там понравилось, хоть и я не смогла посетить достопримечательности. Могу сказать, что люди там дружелюбные».

Кроме того, Дарья сказала журналистам, что, несмотря на любовь к спорту, бывает трудно совмещать занятия с обучением в школе, хотя она справляется и даже не сталкивается с эмоциональным выгоранием. По рассказам друзей Дарьи, она занимается боксом с шести лет. Юная спортсменка не собирается останавливаться и хочет «продолжать достигать большего».

Автор материала — Дарья Агеева.