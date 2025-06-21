«Такого представления я в жизни не видел»: как отмечали Сабантуй в Казани

Какие сюрпризы подготовили на своих подворьях в Березовой роще поселка Мирный районы Татарстана, кого особенно впечатлило театрализованное представление и какую роль Сабантуй играет в единении народов республики – в репортаже «Татар-информа».





Традиционно на главной площадке Сабантуя свои подворья подготовили 11 районов Татарстана. На каждом из них были представлены фирменные символы муниципалитетов и главные традиции, связанные с праздником.

С утра на площадку прибыли и ВИП-гости. Поздравить жителей и гостей города приехали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, Раис Татарстана Рустам Минниханов вместе со своим сыном, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, мэр Казани Ильсур Метшин и председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Их встретили танцами, песнями и, конечно, ставшим уже знаменитым на весь мир чак-чаком.

Почетные гости осмотрели все 11 подворий. Они посетили Арскую крепость, поучаствовали в перетягивании каната на площадке Кукмора, а также спели вместе с артистами на входе в подворье Зеленодольского района. Интересной «фишкой» последнего стал большой бассейн с фруктами. В воде плавали арбузы, апельсины и яблоки.

Фото: скриншот видео из телеграм-канала руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой

Кроме того, в подворье Зеленодольского района Рустам Минниханов встретился с героями и женами участников СВО. Эта встреча была закрытой для журналистов, но, судя по выходившим с чаепития улыбающимся участникам разговора, он прошел в теплой атмосфере.

В дальнейшем маршруте «ВИПов» были и другие интересные локации. Например, рыбнослободчане организовали в своем подворье пруд с золотой рыбкой, куда нужно было бросить монетку и загадать желание.

В подворье Заинского района прямо перед Рустамом Миннихановым и Маратом Хуснуллиным состоялся финал турнира по корэшу, где победителю немедленно вручили барана. Батыр сделал почетный круг по татами с призом на плечах.

После посещений подворий Алексеевского, Высокогорского, Буинского, Лаишевского и Нурлатского районов гости оказались в гостях у менделеевцев, которые привезли с собой на Сабантуй целый мини-зоопарк из домашних животных – лошадей, кроликов, телят, коз и др. Затем делегация отправилась на выставку сельхозтехники и встречу с футболистами и руководством ФК «Рубин», на которой Раис Татарстана тепло пообщался с главным тренером команды Рашидом Рахимовым.

Главное представление праздника прошло на местном майдане. Большая хореографическая композиция рассказала зрителям о традициях и обычаях татарского народа, а также самого Сабантуя.

После театрализованного пролога почетные гости поздравили жителей и гостей Казани. «Сабантуй стал символом татарской культуры, многонационального народа республики. Уже несколько лет я работаю на федеральном уровне и бываю в разных регионах. И могу с уверенностью сказать, что Татарстан сегодня является лидером по многим направлениям не только в России, но и в мире», – заявил Марат Хуснуллин. По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря слаженному труду всех татарстанцев.

Сергей Миронов, как не столь частый гость сабантуев, впечатлился увиденным особенно. «Хочу поблагодарить всех причастных с такому замечательному празднику. Скажу честно – такого яркого, содержательного представления я в жизни не видел», – восхитился он, пожелав всем татарстанцам хорошего урожая.

С поздравительными словами выступил и мэр Казани. «Сабантуй – это любимый и долгожданный праздник. Хочется сказать слова благодарности нашим сельчанам за хлеб на столе. Сегодня они приехали и украсили все три площадки проведения Сабантуя в Казани», – заявил Ильсур Метшин. Напомним, двумя другими казанскими площадками стали озеро Лебяжье и Березовая роща поселка Дербышки.

С заключительным словом выступил Раис Татарстана, уделивший особое внимание поддержке семей участников СВО. «Сегодня очень красивый праздник. Мы пригласили тружеников села, передовиков производства, семьи, которые 50 лет живут вместе, аксакалов, жен участников СВО. Давайте поаплодируем им отдельно. Пожелание одно – только победа!» – обратился с трибуны майдана к гостям праздника Рустам Минниханов.

После торжественных речей начались соревнования по борьбе, на которых и будет выявлен абсолютный батыр Сабантуя.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»