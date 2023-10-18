«Такого описания ещё не было»: презентована книга о памятниках чистопольского кладбища

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани на международной научной конференции «История письма европейской и восточной цивилизаций» презентовали книгу, посвященную эпиграфическим материалам первого татарского кладбища города Чистополь, в ней описаны почти 350 памятников.

«Когда мы задумали проект "История письма европейской цивилизации", то были сомнения. Дело в том, что книг не было в качестве основных результатов, и можно было обойтись без них. Но мы понимаем, что основной итог деятельности ученого – гуманитария - это книга. Три книги мы издали в прошлом, ещё четыре в этом. Одна из них уже появилась. Наши казанские коллеги стали самыми организованными и активными. Они создали проект, посвящение этнографическим памятникам татарского кладбища в Чистополе», - отметил доктор исторических наук, профессор, директор Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук Алексей Сиренов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В книге авторов из Татарстана описаны почти 350 памятников, найденных в ходе работ на первом татарском кладбище города Чистополя.

«Наша книга интересна тем, что такого описания памятников одного кладбища ещё не было. Надеемся, мы издадим второй и третий тома. Там описаны 342 памятника, при этом все они созданы до 20 века», – сообщил один из авторов книги Джамиль Мухаметшин.

Он рассказал, что идея о создании этой книги появилась после того, как на кладбище в Чистополе нашли Булгарские могильные камни. После этого местные памятники начали изучать, и после трёх лет появился первый том.