«Такое возможно только в России»: в Казани завершился фестиваль «Белая сирень»

Денис Мацуев стоял у истоков «Белой сирени»

«Фестиваль, созданный в четыре руки», — так говорит художественный руководитель и главный дирижер Госоркестра РТ Александр Сладковский о «Белой сирени». Речь о нем самом как инициаторе проекта и Денисе Мацуеве — пожалуй, самом близком друге коллектива.

Именно Денис Мацуев стоял у истоков фестиваля, благодаря его рекомендации почетным гостем первой «Белой сирени» был внук Сергея Рахманинова – Александр Рахманинов.

«С Денисом Леонидовичем мы не только коллеги, но и друзья. Когда удается, в Иркутске играем в футбол. Такая же тесная дружба когда-то связывала нашего великого баса Федора Шаляпина и Сергея Васильевича. В городе, где вот уже больше 40 лет проходит Шаляпинский фестиваль, просто не мог не возникнуть Рахманиновский», — объяснял причину появления проекта Александр Сладковский.

Вот уже 13 лет Денис Мацуев остается верен Госоркестру РТ: за время существования проекта он не пропустил ни одну «Белую сирень». И даже в этот раз, несмотря на свой плотный концертный график.

Посвящение Альфреду Шнитке

Татарстанские оркестранты уже не удивляются появлению знаменитого пианиста всего за несколько часов до концерта. Кажется, что триумвират Мацуев – Сладковский – Госоркестр РТ настолько отлаженный, что способен выйти на сцену без репетиции.

И все же программа для «команды» в этот вечер была не совсем обычной. Триумвират нарушил сложившуюся за несколько лет традицию: в этот раз в его исполнении вместо привычных фортепианных опусов Рахманинова прозвучал Концерт для фортепиано и струнного оркестра Альфреда Шнитке. Как раз в преддверии его 90-летия.

Именно в этом концерте ярче всего отражен неповторимый и уже сформировавшийся к моменту написания стиль Шнитке, который автор вырабатывал всю творческую жизнь.

В сочинении гармонично уживаются прелюдия и вальс, хорал и джазовая импровизация. Простые и понятные мелодии противопоставляются современным для того времени формам выражения. Уметь не сочетать, но противопоставлять, буквально сталкивать их — ключ к воплощению творческого замысла Шнитке.

Интересно наблюдать, как в исполнении ГАСО РТ, маэстро и пианиста все это «приправляется» эмоциональностью, порой доходящей до экспрессивности. Тем самым музыканты как бы сохраняют целостность сочинения. При этом уделяют должное внимание нюансам и деталям, которые у Шнитке хочется рассматривать, словно самоцветы под лупой.

Нарушил Денис Мацуев и еще одну сложившуюся традицию: исполнять два, а то и три биса для казанской публики. И как бы слушатели ни старалась, их попытки вызвать пианиста на бис не увенчались успехом. До его вылета из Казани оставалось меньше часа.

Парад сил Госоркестра РТ

Надо сказать, что стиль Альфреда Шнитке вырабатывался не столько в русле академической музыки, сколько в работе композитора в кинематографе. За жизнь он написал музыку больше чем к 60 кинофильмам.

Закономерно, что вслед за его знаменитым концертом прозвучала Сюита для оркестра из музыки к кинофильму «Мертвые души» в аранжировке Геннадия Рождественского.

Для неподготовленного слушателя музыка к кинофильмам современных советских композиторов «второго поколения» — способ понять их музыкальное мышление. Способствуют этому более прозрачная фактура и достаточно образные номера.

Для оркестра же «Мертвые души» становятся своеобразным парадом «сил» коллектива. Четверной состав оркестра, да к тому же с непривычными для классического симфонического состава инструментами, вплоть до соседства клавесина с бас-гитарой.

Завершили фестиваль Симфоническими танцами Рахманинова. Они прозвучали как противопоставление Концерту Шнитке: в таких, казалось бы, разных сочинениях прослеживается одна тема — человек и судьба.

Только если у Шнитке в финале музыка словно бы растворяется, давая слушателям простор для рефлексии, то у Рахманинова она гимнически утверждает надежду как грядущее спасение человечества. Пожалуй, в этот вечер Симфонические танцы звучали как никогда актуально.

«Я был удивлен готовностью коллектива играть другую программу»

Вообще противопоставлять Сергея Рахманинова другим композиторам — концепция «Белой сирени» этого года. Так, на первом концерте фестиваля его Первая симфония контрастировала на фоне Сюиты «Жар-птица» Стравинского и «Прометея» Скрябина, а на третьем Вторая — со Вторым фортепианным концертом Сен-Санса.

Только второй концерт с участием дирижера из Франции Клемана Нонсьё был полностью составлен из музыки Рахманинова. Правда, не той, что ожидал сам Нонсьё: за несколько часов до концерта программу пришло менять — в Казань так и не прилетел солист этого вечера Борис Березовский.

«Мне кажется, такое возможно только в России. Конечно, с музыкантом может случиться все что угодно. Но так, чтобы совершенно не знать, где солист… Это фольклор, не иначе», — поделился впечатлениями Нонсьё. Но без злости, а даже с некоторым восхищением.

О внезапной болезни Березовского коллектив и дирижер узнали всего за несколько часов до концерта. Культура — не спорт, здесь нет запасных «игроков». Так скоро найти замену — что-то за гранью фантастики. Вариантов не было, Госоркестру РТ пришлось менять программу.

«Я был удивлен готовностью коллектива играть другую программу. Во Франции, если оркестру не выдадут партии за две недели до концерта, он выйдет на митинг! В своей практике я не встречал настолько дисциплинированного коллектива», — признался дирижер.

По мнению Нонсьё, секрет успеха Госоркестра РТ — в его гибкости и желании музицировать: «Мне кажется, при таких обстоятельствах большинство музыкантов просто бы отыграли ноты. Но не ГАСО РТ. Оркестранты были максимально вовлечены в процесс, играли с энергией. Да, наверное, у нас не все получилось. Но музыканты выкладывались по максимуму, меня это восхитило».

Да и самому Нонсьё пришлось попотеть. Два заявленных концерта Рахманинова поменяли на Третью симфонию и симфоническую поэму «Остров мертвых» композитора.

«В последний раз партитуру Симфонии я видел два года назад. А ноты “Острова мертвых” впервые взял в руки здесь, в Казани. Паниковал ли я? Признаться, да. Пожалуй, этот концерт я запомню на всю свою жизнь», — с улыбкой сказал Нонсьё.

На вопрос, принял ли бы он приглашение Госоркестра РТ вновь, Нонсьё утвердительно закивал головой: «Эта ситуация показала, насколько профессиональный коллектив передо мной. С сильным и глубоким звуком. Надеюсь, мне еще удастся по-настоящему поработать с ним».

На этом Госоркестр РТ завершил концертный сезон. Впереди — запись Четвертой симфонии Густава Малера и всех концертов для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева. Фортепианную партию исполнит Сергей Давыдченко — победитель XVII Международного конкурса имени Чайковского.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГАСО РТ