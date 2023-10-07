«Такое пространство необходимо»: в Менделеевске появится новая библиотека

На книжном фестивале «Мы и Менделеевск» стало известно, когда в городе может появиться новый дом для книг. Заявление сделали во время дискуссии, посвященной роли библиотек.

«У нас, конечно, очень много разных задач, и действующая библиотека тоже хорошая. Но такое пространство необходимо, место у администрации мы уже присмотрели, думаю, что к 2025 году мы этот проект реализуем», — рассказал глава района Радмир Беляев.

«Несколько лет назад я проходил мимо одного здания и увидел за стеклом детей, свободно расставленные стулья, там шла лекция какая-то, кто-то читал. Я вгляделся в табличку и очень удивился: это была библиотека. Спросил детей, а знают ли они про нее, оказалось у них есть абонемент. Я испытал чувство гордости за детей, такое же чувство хочется испытать и за Менделеевск», — поделился мыслями генеральный директор химкомплекса «Аммоний» Дмитрий Макаров.

В том, что такой проект необходим Менделеевску, согласилась и директор Национальной библиотеки Мадина Тимерзянова.

«Дело даже в не размерах города, не в количестве населения, это в самих людях, готовы ли они. Посмотрите, сколько людей, какой интерес. Конечно, Менделеевск готов», — резюмировала она.

Книжный фестиваль в Менделеевске продлится 2 дня, 7 и 8 октября. Но уже сегодня организаторы отмечают большой интерес к событию.

«Знаете, люди с фестиваля уходят не только с улыбками и настроением, но еще и покупками. Это значит, что после фестиваля у каждого из них дома поселятся новые книги», — рассказал организатор «Мы и Менделеевск» Кирилл Маевский.

На фестивале также проходят детские мастер-классы, медиалаборатории, научная программа для сотрудников библиотек.