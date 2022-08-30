Минниханов в обновленном казанском дворе: «Таких проектов в истории Татарстана не было»

В День города и республики Президент Татарстана посетил одну из казанских дворовых территорий, полностью обновленную по программе «Наш двор». Вместе с ним жителей дома с праздником поздравили мэр Казани Ильсур Метшин, глава Минстроя России Ирек Файзуллин и народный артист РФ Александр Розенбаум.

В Татарстане идет активная работа по созданию и модернизации инфраструктуры, цель которой – улучшение качества жизни людей. Одним из ключевых направлений в этой сфере является республиканская программа «Наш двор», которая превращает придомовые территории в современные многофункциональные площадки. Об этом на празднике двора по улице Мавлютова в Казани рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Обновленная местная библиотека «Сандугач» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В ближайшие годы выделят 500 миллиардов»

Высокие гости начали осмотр площадки с обновленной местной библиотеки «Сандугач», а затем направились в сам двор.

Здесь гостям презентовали концепцию, по которой прежняя дворовая территория подверглась переосмыслению и обновлению: удобные детские площадки чередуются с эргономичными лавками, продуманными асфальтовыми дорожками и зонами отдыха. Обновленный двор преобразился и внешне – значительное внимание здесь уделяется зеленым зонам, создающим атмосферу свежести и прохлады в знойные летние дни.

Жителей дома с праздником поздравили Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин, глава Минстроя России Ирек Файзуллин и народный артист РФ Александр Розенбаум Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По пути своего следования Президент Татарстана и другие высокие гости пообщались с местными жителями, чтобы напрямую узнать их впечатления от модернизированного двора.

«Сегодня очень много средств вкладывается в реализацию этих и других проектов. Это стало возможным благодаря огромной поддержке Президента России Владимира Путина и Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Гостям презентовали концепцию, по которой прежняя дворовая территория подверглась переосмыслению и обновлению: удобные детские площадки чередуются с зонами отдыха Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он напомнил, что нынешнее празднование Дня республики и Дня города Казани проходит в год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это придает особое значение всему тому, что происходит в эти праздничные дни.

«Если говорить об инфраструктурных проектах, которые реализуются федеральным бюджетом, то в ближайшие 5 лет на это выделят 500 млрд рублей. Никогда в истории нашей республики таких проектов не было. Это и трасса М12 до Москвы, это и обход Челнов и Нижнекамска, и многие другие. <…> Мое пожелание одно – чтобы вы берегли все это, чтобы все это работало для вас и ваших детей», – обратился Минниханов к жителям двора, собравшимся на праздничные гулянья.

Ильсур Метшин отметил, что успешная реализация программы «Наш двор» во многом идет благодаря активному участию самих жителей домов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вы очень активные и настойчивые»

К присутствующим также обратился мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что успешная реализация программы «Наш двор» во многом идет благодаря активному участию самих жителей домов. Многочисленные встречи и живые дискуссии позволяют в каждом конкретном случае выбрать оптимальный вариант обновления территории, который отвечает запросам местных жителей.

«Вы очень активные и настойчивые, и вы очень любите свой город и свой двор. Спасибо вам большое. Благодаря программе нашего Президента Рустама Нургалиевича, только в этом году 466 дворов и 100 тыс. жителей Казани увидят такие изменения», – отметил Метшин.

Ирек Файзуллин: «Такие гигантские проекты воплощаются в жизнь благодаря вашему активному участию» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Слова мэра Казани дополнил глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Он напомнил, что масштабная программа «Наш двор» стартовала в республике еще в 2019 году. Через обновление предстоит пройти в общей сложности около 10 тысячам дворов республики. Параллельно идут и другие большие проекты по развитию и созданию новой инфраструктуры.

«Такие гигантские проекты воплощаются в жизнь благодаря вашему активному участию. В этом году 6 городов республики выиграли в федеральном конкурсе городской среды и получили гранты по 85-95 млн рублей. Кроме того, в этом году в республике только по государственному заказу Минстроя РТ строятся более 5 тыс. объектов. <…> В целом делается очень многое, многое меняется и обновляется», – резюмировал Файзуллин и от всего сердца поздравил местных жителей с Днем республики и Днем города.

Праздник двора продолжился народными песнями, хитами татарстанской и российской эстрады, а также ивентами и конкурсами для детей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По окончании официальной части высокие гости покинули площадку, а праздник двора продолжился народными песнями, хитами татарстанской и российской эстрады, а также ивентами и конкурсами для детей.

