«Он был предан своему делу»: как Николай Савицких поднимал авиапром в РТ

На 67-м году жизни скончался бывший директор Казанского авиационного завода имени Горбунова Николай Савицких. Похороны, по предварительной информации, состоятся в Таганроге.





Скончался бывший директор Казанского авиационного завода имени Горбунова Николай Савицких

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Биография Николая Савицких

Николай Владимирович Савицких родился 5 апреля 1960 года в селе Казацкое Красногвардейского района Белгородской области. Начал карьеру в 1977 году с должности слесаря-сборщика на Таганрогском авиационном заводе имени Дмитрова. В 1989-м окончил Ростовский государственный университет по специальности «Экономическая теория». Впоследствии, в 2004-м, он получил в этом же вузе второе образование по специальности «Самолетостроение и вертолетостроение».

Вплоть до 1991 года продолжал трудиться на Таганрогском авиационном заводе, последовательно занимая должности старшего инженера, начальника бюро производственного планирования, начальника лаборатории. С 1991 по 1993 год – главный экономист АО «ПТСБ», с 1993 по 2001 год работал в различных коммерческих структурах.

В 2001 году вернулся на родной для него Таганрогский авиазавод, тогда именовавшийся ОАО «ТАВИА», и руководил им на постах исполнительного директора и генерального директора вплоть до 2007-го. В 2007–2008 годах – исполнительный директор ООО «АВИАКОР – Самарский авиазавод». С 2009 по 2011 год – директор ООО «РПИ». С августа 2011-го – директор дирекции программ специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В декабре 2013 года был назначен генеральным директором ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО имени С. П. Горбунова». Совмещал должности руководителя «Туполева» и Казанского авиационного завода вплоть до июня 2016-го, когда концерн возглавил Александр Конюхов. Оставался генеральным директором КАЗа до ноября 2024-го – на этом посту его сменил Зуфар Миргалимов. В марте 2026-го возвратился в Таганрог – на пост управляющего директора Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

С 2019 по 2024 год Дмитрий Савицкий был депутатом Государственного Совета РТ VI созыва.

Объединение с «Туполевым»

В начале своего руководства Казанским авиазаводом именно Савицких отвечал за объединение предприятия в единый вертикально-интегрированный комплекс с «Туполевым». Консолидация, проходившая в рамках реструктуризации ОАК, была призвана обеспечить более эффективное взаимодействие предприятий в области стратегической и специальной авиации. В июне 2014-го КАПО было переименовано в Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова и получило статус филиала концерна «Туполев».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участие в возрождении выпуска «Белого лебедя» Ту-160

Однако главным проектом, к которому за годы руководства Казанским авиазаводом оказался причастен Савицких, стало возобновление производства стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 «Белый лебедь». В 2015 году о необходимости такого шага заявил занимавший в то время пост министра обороны РФ Сергей Шойгу.

Позднее, в 2017-м, было принято решение о полной модернизации всех находящихся на вооружении бомбардировщиков этого типа (а также бомбардировщиков Ту-22М3). Полная модернизация означает, что от прежнего самолета остается только планер: все бортовое оборудование и все кабели заменяются на новые.

В январе 2018 года начались летные испытания первого Ту-160М, достроенного из советского задела. В присутствии Президента России Владимира Путина был подписан контракт на поставку Министерству обороны десяти модернизированных ракетоносцев. Тогда же у российского лидера возникла идея создать гражданскую версию бомбардировщика. Однако позднее бывший на тот момент руководителем Минпромторга РФ Денис Мантуров счел возможный бизнес-джет на базе Ту-160 недостаточно эффективным.

Серийное производство модернизированных Ту-160 на КАЗе началось в 2019 году. Два первых модернизированных ракетоносца военное ведомство получило в апреле 2020-го. На обоих бортах были модернизированы системы инерциальной навигации и управления двигателями, а также комплексы вооружения. При этом глубокая модернизация бомбардировщика предполагает, помимо прочего, установку новых двигателей НК-32 производства Объединенной двигателестроительной корпорации.

Первый же вновь изготовленный «стратег» этого типа (модификация Ту-160М2) впервые поднялся в воздух в январе 2022-го. Сообщалось, что в новой машине на 80% обновлены и модернизированы все системы и оборудование. Для возобновления выпуска пришлось полностью оцифровать конструкторскую документацию, восстановить технологию вакуумной сварки титановых изделий и возобновить производство агрегатов планера самолета.

В рамках программы перезапуска производства Ту-160 на КАЗе обновили и модернизировали более 40% оборудования цехов. Была запущена в работу крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана. Кроме того, значительная часть коллектива предприятия прошла дополнительную подготовку.

Госиспытания первого модернизированного Ту-160М начались в июле 2023-го. А уже в начале 2024-го четыре обновленных ракетоносца были переданы Вооруженным силам. В феврале 2024-го Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода поднялся в кабину одного из модернизированных самолетов и предложил назвать бомбардировщик в честь первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева (это пожелание было исполнено). Затем глава государства совершил полет на Ту-160М. Он отметил высокую надежность самолета, улучшенную систему управления воздушным судном и повышенный уровень комфорта для членов экипажа.

Модернизация Ту-22М3 и начало расширения выпуска Ту-214

Кроме того, Савицких руководил работой по созданию модернизированного варианта сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3 (производившегося в Казани с 1978 по 1993 год) – Ту-22М3М. Опытный образец презентовали в августе 2018-го, а в декабре того же года он совершил первый полет. Второй опытный борт поднялся в воздух в марте 2020-го. Передача обновленных Ту-22М3М ВКС России намечалась на 2023 год.

При Савицких же начались работы по расширению выпуска на Казанском авиационном заводе среднемагистрального узкофюзеляжного пассажирского самолета Ту-214. Так, в ноябре 2023-го стартовало строительство двух объектов по производству этих машин: центра механической обработки для производства длинномерных деталей и нового корпуса агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214.

Наряду с этим во время руководства экс-директора КАЗа на заводе приступили к объявленной в начале 2016 года комплексной модернизации. Перевооружение основных производств планировалось завершить к 2020-му, но в силу ряда обстоятельств сроки были сдвинуты вправо.

Шамиль Агеев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Такого человека на руках носить надо»

Председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев в беседе с «Татар-информом» подчеркнул, что Савицких внес большой вклад в сохранение отечественной авиационной промышленности и техническое перевооружение предприятия, и добавил, что все глубоко опечалены известием о его кончине.

Агеев напомнил, что вся его жизнь была связана с авиацией. Особенно важной, по мнению главы ТПП РТ, была его деятельность в период, когда отечественная авиапромышленность работала в крайне сложных условиях.

«Я вообще удивляюсь, как в авиации люди работают, когда их, будем говорить так, зажимают, условия не дают. Такого человека на руках надо носить. Авиационная промышленность защиту Родины и сохраняет – и военную, и гражданскую. Мы единственная страна, помимо США, которая могла делать такие самолеты», – подчеркнул Агеев.

Он напомнил, что раньше значительная часть мира летала на советских самолетах с советскими же двигателями, однако после распада СССР отрасль столкнулась с серьезными трудностями. По мнению Агеева, сохранить авиационную промышленность удалось во многом благодаря таким руководителям, как Савицких.

«То, что сохранилось, чудом сохранилось благодаря таким, как он. Поэтому мы очень переживаем. Хороший был человек, хозяин-руководитель. Когда человек делает, всегда к нему прицепляются. А кто не делает, тому жить значительно лучше. А он всегда делал!» – пояснил глава ТПП РТ.

Отдельно Агеев отметил вклад Савицких в модернизацию Казанского авиационного завода. По его оценке, именно при нем была проведена значительная часть технического перевооружения предприятия, хотя этот процесс продолжается и сегодня. «При нем техперевооружение почти прошло. Это не так просто провести», – уточнил он.

Откликнулись на смерть Николая Савицких и в Минпромторге РТ. «Он был предан своему делу. Его знали как требовательного и справедливого руководителя, настоящего профессионала и патриота отрасли», – подчеркнули в ведомстве и выразили глубокие соболезнования семье, родным и близким покойного. «Его имя навсегда останется в нашей памяти и в истории авиационной промышленности республики и всей страны», – добавили в министерстве.