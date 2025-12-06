«Такие встречи вдохновляют»: Хабиб Нурмагомедов посетил Альметьевск

Сегодня Альметьевск принимает легендарного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. В течение дня он посетил ключевые образовательные и спортивные площадки города, встретился со школьниками, студентами и молодыми спортсменами. Гость отметил высокий уровень инфраструктуры и подчеркнул, что созданные в городе условия позволяют молодежи развиваться и стремиться к профессиональному росту.

Обращаясь к ребятам, Хабиб Нурмагомедов сказал: «Ребята, для вас здесь созданы все условия: учитесь, развивайтесь и становитесь профессионалами в своем деле – спортсменами, инженерами, учителями. Желаю вам добиваться всех задуманных целей».

Для Альметьевска визит спортсмена такого уровня стал важным мотивирующим событием.

Заместитель генерального директора по социальному развитию Ренат Мамин подчеркнул значимость встречи.

«Для молодежи это возможность увидеть пример высочайших достижений, силы духа и дисциплины. Такие встречи вдохновляют и помогают формировать правильные жизненные ориентиры. Ваш путь в спорте – яркий пример того, как сила, помноженная на дисциплину, уважение и скромность, приводит к настоящим вершинам. Вы вдохновляете тысячи мальчишек работать над собой и верить в свои возможности», – отметил он.

Завершится насыщенный день большим спортивным событием: вечером Хабиб Нурмагомедов станет почетным гостем турнира по смешанным единоборствам Eagle FC 57.