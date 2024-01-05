«Такие встречи успокаивают материнское сердце»: бойцы СВО поздравили семьи по видеосвязи

В Военном комиссариате РТ собрались близкие пятерых мобилизованных бойцов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас нам встреча с близкими очень необходима»

В Военном комиссариате РТ собрались близкие пятерых мобилизованных бойцов, каждый из которых сегодня защищает Родину в зоне СВО.

Пока родственники и близкие ждали, когда телемост соединит Казань и зону спецоперации, они задали все интересующие вопросы сотрудникам военного комиссариата. Расспросили о мерах, которые сегодня приняты для поддержки членов семей бойцов, и о деталях контрактной службы

Как только на экране появились бойцы, близкие начали махать им руками, у женщин на глазах выступили слезы. Ребята в ответ приветствовали родных жестами и улыбались им.

«Большая благодарность, что позволили встретиться с близкими. Сейчас это очень необходимо. Учитывая праздники, появилось немного свободного времени, поэтому как только нам предложение поступило, сразу решили воспользоваться с сослуживцами», – рассказал один из бойцов.

Мобилизованные и их семьи поздравили друг друга с наступившим Новым годом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После приветствия родственникам объяснили, что каждый будет иметь возможность пообщаться со своим близким наедине. Время общения не ограничено, обсудить можно будет все что угодно, без свидетелей.

«Силами Министерства обороны был проведен телемост с участниками СВО. Была дана возможность родственникам: матерям, женам, детям – поздравить своих мужей, отцов, сыновей с Новым годом», – объяснил начальник отдела планирования, подготовки, предназначения и учета мобилизационных ресурсов Военного комиссариата Татарстана Эдуард Тимирбулатов.

Анжелика Семушина с мужем расписались буквально за несколько дней до начала спецоперации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Песня в подарок любимой

У Анжелики Семушиной в зоне СВО муж. Они расписались буквально за несколько дней до начала спецоперации, а через полгода супруга мобилизовали.

«Я очень благодарна за такой новогодний подарок, что мы смогли увидеться и пообщаться с родными. Тем более у меня сегодня еще и день рождения – двойной праздник. По видеосвязи давно не общалась, хоть и на экране, но все равно очень приятно», – рассказала она.

Две недели назад муж вернулся в зону СВО после отпуска. По слова Анжелики, муж всегда говорит ей, что у него все хорошо.

«Я очень благодарна за такой новогодний подарок, что мы смогли увидеться и пообщаться с родными» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Очень хочется, чтобы они все поскорее вернулись. Самое главное, чтобы они с нами рядом были – живые и здоровые», – отметила Анжелика Семушина.

Разговаривая с мужем, Анжелика заметила на заднем фоне гитару и попросила его в честь ее дня рождения спеть. Мужчина сначала отнекивался, но потом поддался на уговоры супруги. Он пел громко и хорошо, так, что другие семьи, которые ждали общения со своим родственником в соседней комнате, с удовольствием слушали, кто-то даже подпевал. Кажется, подарок для супруги удался.

«Настрой у него хороший. Уверен, что победа за нами»

Амина Гатина пришла пообщаться с сыном, вместе с ней пришли его жена и брат.

«Мой сын был мобилизован. Как сказали 21 сентября, так сразу ушел. Сорок пять дней проходил обучение тут, потом попал на службу», – рассказала Амина Гатина.

По ее словам, такие встречи очень успокаивают сердце матери.

«Совсем недавно он был в отпуске, настрой у него хороший. Уверен, что победа за нами, говорит: “Cлужу России!” Мы рады, что у него такой настрой хороший. Мы рады, что он добровольно служит. Он у нас очень порядочный, здесь у него своя компания была, он – руководитель. И там ему говорят, что он руководитель хороший. Его хвалят», – с гордостью рассказала мать бойца.

Амина Гатина: «Он у нас очень порядочный, здесь у него своя компания была, он – руководитель. И там ему говорят, что он руководитель хороший» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Амина Гатина призналась, что очень рада возможности пообщаться с сыном. На такой видеосвязи семья уже была, в прошлый раз приезжал и отец бойца.

В конце телемоста семьи и мобилизованные вновь собрались вместе у экранов, поблагодарили друг друга и организаторов и еще раз поздравили друг друга с наступившим Новым годом.