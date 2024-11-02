«Такие соревнования воспитывают характер»: в Казани прошли военно-спортивные игры

Фото: «Татар-информ» / Кирилл Гумиров

Сегодня в казанском центре Патриот прошли лично-командные соревнования «Гонка героев» по военно прикладному многоборью среди студентов профессиональных образовательных организаций.

Десять команд по пять юношей, каждая команда здесь – победитель зонального этапа соревнований.

«Сегодня проходит финал соревнований “Гонка Героев”. Здесь сегодня победители зональных этапов, все рослые, спортивные, ещё на разминке было видно, что ребята подготовленные», – рассказал главный судья соревнований, мастер спорта по военно-спортивному многоборью Сергей Севодин.

Фото: © «Татар-информ» / Кирилл Гумиров

Финальный этап соревнований включает в себя состязания в беге, стрельбе, подтягиваниях и полосу препятствий.

«Это необходимо для патриотического воспитания. Победители, кроме кубков и дипломов получат ценный опыт. Этот опыт в дальнейшем пригодится им во взрослой жизни. Такие соревнования воспитывают в студентах патриотизм, волю и характер», – поделился Сергей Севодин.

Десять команд, пятьдесят участников и каждый уверен в своей победе. Многие команды готовились по несколько месяцев, чтобы выложиться сегодня на полную.

«Подготовка заняла около трех месяцев. Конечно мы занимаемся каждый день и без этого, но тренировки помогают подготовиться заранее физически и морально», – рассказал студент юноармеец Данис Панько.