«Такие произведения отзываются в душе»: Призывникам Татарстана показали оперу «Джалиль»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Татарский академический государственный театр оперы и балета им. Джалиля организовал показ оперы «Джалиль» для призывников, подлежащих отправке в войска в июне-июле 2022 года. Новобранец Черноморского флота ВМФ России Роман Мальцев отметил, что подобные мероприятия поддерживают патриотическое воспитание людей всех возрастов.

«Люди всех поколений должны знать и помнить о том, что такое война и какие последствия она за собой влечёт. Такие произведения отзываются в душе», - пояснил собеседник «Татар-информа».

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Опера-поэма «Джалиль» была выбрана для просмотра не случайно, ведь творение Назиба Жиганова и Ахмеда Файзи – о жизни, стойкости духа и бессмертном подвиге Мусы Джалиля в фашистской тюрьме. Стихи из «Моабитской тетради», сочиненные приговоренным к смерти поэтом, раскрывают в опере душевный мир Джалиля, его мужество, страдания, преданность Родине и своему народу.

Благодаря стихам Джалиля и благородной музыке Назиба Жиганова эта опера живет на сцене более полувека. Именно поэтому посмотреть ее сегодня пришли и обычные татарстанцы. Так, жительница Казани Фируза Саглам привела сегодня в театр всю свою семью.

«Мы с дочкой ходим на все постановки, особенно если речь идёт о произведениях, отражающих национальный дух. Более того, будучи преподавателем, я достаю и дарю билеты в театр своим студентам. Если они посмотрят сегодняшнюю оперу, то, возможно, у них проснётся интерес к истории», - заметила девушка.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Солисты оркестра и хора казанской оперы держат высокий профессиональный уровень. По этой причине некоторые горожане готовы прийти на выступление даже в том случае, если уже видели оперу.

«Такую потрясающую оперу можно пересматривать бесконечно. И каждый раз она воспринимается по-разному. При просмотре сцен тяжелых фронтовых боев, окружений, плена, лагеря военнопленных открываются новые смыслы», - прокомментировала гость театра Альбина Жукова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Напомним, что премьера оперы-поэмы «Джалиль» состоялась на сцене Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля 15 мая 1957 года.