«Такие проекты объединяют»: в Буинске в День народного единства открыли родник при мечети

Фото: пресс-служба Буинского района РТ

В Буинске в честь 15-летия мечети «Хажилар» состоялось открытие родника. Данное событие приурочено и ко Дню народного единства. Теперь каждый житель, независимо от конфессиональной принадлежности, — и христиане, и мусульмане — смогут в круглогодичном режиме пить чистую родниковую воду.

Родник открыт по проекту «Чишмә», который предполагает строительство колодцев на территориях мечетей. Они обеспечивают сельчан бесплатной родниковой водой круглый год. После обнаружения под землей источника воды бурится скважина, возводится помещение, устанавливаются фильтры высокой очистки.

Благоустройство родника в Буинске началось весной. За это время специалисты построили здание, пробурили скважину, провели лабораторный анализ анализы воды, поставили фильтры.

Церемония прошла при участии главы Буинского района Раниса Камартдинова, основателя проекта «Чишмә» Ильяса Гимадова, имама-мухтасиба Буинского района Ильмира Хасанова, а также всех причастных к строительству родника.

Ильяс Гимадов отметил, что уже около месяца люди пьют чистую родниковую воду.

«Символично, что официальное открытие состоялось 4 ноября — в День народного единства. Это проект объединяет нас всех. В строительстве родника принимали участие люди разного вероисповедная, люди разной национальности. Такие проекты нужны во благо нашего государства, жителей нашей республики. Такие проекты нас объединяют. Только когда мы едины, вместе наше государство будет сильным, наши дети, наше старшее поколение будут жить в хороших условиях и пользоваться теми благами, которые мы создаем», — отметил он.

В ближайшее время планируется строительство родника в Зеленодольском районе в поселке Мирный при мечети «Тынычлык». Проект реализуется на средства благотоворителей совместно с администрацией муниципального района. На сегодняшний день открыты родники Лаишевского района при мечетях сел Габишево, Усады, Именьково, Столбищи, Сокуры.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, поздравляя жителей РТ с Днем народного единства и предстоящим Днем Конституции РТ, назвал республику примером мира и согласия между представителями разных национальностей и конфессий.

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении руководителю Татарстана отметил, что «великая история России, ее мощь, достоинство и государственность созидались многими поколениями наших предков, их стойкостью и мужеством, самоотверженным, подвижническим трудом».